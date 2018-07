Coolen fikk RBK-jobben før Valur-kampen

Publisert: 24.07.18 20:52

FOTBALL 2018-07-24T18:52:16Z

GLASGOW/OSLO (VG) Rini Coolen ble spurt om å bli den neste Rosenborg-treneren før Kåre Ingebrigtsen ledet laget for siste gang.

– Coolen fikk jobben en halvtime før Rosenborg mot Valur på Lerkendal. Da styremøtet var ferdig, ble han spurt.

Det sier RBK-styreleder Ivar Koteng til VG tirsdag, og legger til at Coolen brukte ti minutter på å si ja.

Dermed fikk nederlenderen beskjed om ansettelsen dagen før Kåre Ingebrigtsen selv fikk vite at han var ferdig. Han har tidligere sagt at han fikk vite om sin egen avgang i halv fire-tiden torsdag , dagen etter at Valur ble slått 3–1.

Bekreftelsen til Koteng kommer etter en noe forvirrende pressekonferanse på Celtic Park, dagen før Rosenborg skal spille Champions League -kvalik mot skottene. På pressekonferansen ble det informert at RBK-duoen Rini Coolen (trener) og Mike Jensen (kaptein) skulle svare på spørsmål relatert til kampen.

Da det likevel ble stilt spørsmål om avskjeden til Kåre Ingebrigtsen, svarte Jensen unnvikende. Coolen svarte imidlertid for seg.

– For en uke siden var du ikke trener. Var du forberedt på å lede laget i det hele tatt? Og når ble du spurt om å være trener?

– Det var forrige mandag. Jeg tror det var mandag. I hvert fall tre dager før vi startet å trene. Avgjørelsen om å bytte trener var tatt av klubben, og spørsmålet var om jeg kunne steppe inn, hjelpe klubben og arbeide med spillerne opp mot de neste kampene. Det sa jeg ja til, svarer Rini Coolen på VGs spørsmål.

– Så avgjørelsen var tatt før Valur-kampen på Lerkendal?

– Ja, det stemmer, svarer Coolen bekreftende på VGs oppfølgingsspørsmål.

Litt senere fikk Coolen imidlertid spørsmål om han kunne oppklare.

– Fikk du beskjed om ansettelsen før den andre treneren ble sparket?

– Nei, du hører ikke på meg, sier Coolen.

– Men du sa det var mandag...

– Nei, det var tirsdag... Jeg sa jeg ikke var helt sikker på hvilken dag det var. Men uansett, det var dagen etter kampen.

– At du ble spurt?

– Ja, jeg ble spurt om morgenen om en prat med styrelederen, sier Coolen, som også avslørte at han ser for seg å gå tilbake til sin gamle rolle som utvikler i klubben om et halvt år.

Noen minutter senere bekreftet imidlertid Ivar Koteng til VG at henvendelsen til Coolen kom før Valur-kampen.

Akkurat nå er det imidlertid onsdagens Celtic-kamp Rosenborg tenker på. Der anser kaptein Mike Jensen eget lag for å være underdog.

– Er Celtic favoritter?

– Ja.

– Hvorfor?

– Vi var i Europa League i fjor, de i Champions League. De slo oss i fjor, og hvis du sammenligner klubbene, er de en større klubb. I tillegg er de på hjemmebane. Men vi skal prøve å slå fra oss, sier RBK-kapteinen.