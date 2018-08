Wikestad tror ikke på King-ryktene: - Er på en veldig bra plass

Publisert: 03.08.18 09:02 Oppdatert: 03.08.18 09:26

FOTBALL 2018-08-03T07:02:47Z

Joshua King (26) har blitt jevnlig koblet til andre Premier League-klubber den siste tiden, men TV2s Kasper Wikestad tror ikke nordmannen har noen flytteplaner.

Her er fredagens tippetips:

– Han er på en veldig bra plass både i livet og karrieremessig. I tillegg har han veldig godt forhold til treneren sin, som han jobber bra med. Jeg tror han blir, sier TV 2-profilen om ryktene som har svermet rundt Joshua King den siste tiden.

Sterkest har koblingen til Newcastle vært, som har vært på spissjakt etter en skuffende sesong fra deres frontrekke. Tidvis har koblingen til King vært hyppig og Wikestad tror King kunne passet Newcastle godt.

– Han kunne definitivt gjort det bra i Newcastle. Og det er en større klubb, med 50 000 tilskuere og en by som er helt gal etter klubben. I tillegg har de en så rutinert manager som Rafa Benitez, så jeg forstår veldig om det frister, mener TV 2-profilen.

King har fått kritikk for ikke å produsere nok målpoeng og endte med åtte nettkjenninger forrige sesong, fra en posisjon ute på kanten. Og da Norge var samlet for landslagspause i begynnelsen av juni, erklærte King sin misnøye rundt situasjonen.

– Jeg er 110 prosent misfornøyd med å bli omplassert. Jeg er ikke happy, og det vet treneren min (Eddie Howe) også. Jeg trives ikke. Jeg tror nok de fleste vet at jeg er best som spiss, sa King da.

Wikestad tror ikke det var så mye dramatikk i disse uttalelsene og legger vekt på Kings gode forhold til nettopp Eddie Howe.

– Dessuten synes jeg han gjorde en mye bedre sesong enn det han blir anerkjent for, sier Wikestad nå - og spår at en veldig, veldig god sesong er i vente for Joshua King.

VG-tips: Bournemouth-seier

Bournemouth har valgt relativt svak motstand så langt i sesongoppkjøringen, med unntak av Sevilla, og bare levert helt greit rent resultatmessig. Real Betis har møtte lag av liknende kvalitet, men prestert langt bedre enn sine engelske motstykker.

Likevel er det en viktig forskjell mellom lagene: Bournemouth starter sin ligasesong kommende helg, Real Betis om to uker. Dermed er nok Eddie Howe langt mer sugen på å få bekreftet at laget er i form til ligastart og vi forventer at «the Cherries» er hakket mer motivert.

Dermed spiller vi H til 2,25 i odds. Denne kampen har spillestopp klokken 19.55 og blir ikke TV-sendt.