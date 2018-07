FAR OG SØNN: Lars Arne Nilsen og Sivert Heltne Nilsen etter en kamp mot Sarpsborg. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF vil granske Heltne Nilsen-overgangen

Publisert: 31.07.18 16:49 Oppdatert: 31.07.18 17:54

FOTBALL 2018-07-31T14:49:40Z

Norges Fotballforbund vil gå gjennom det som har skjedd i Sivert Heltne Nilsens overgang til Horsens.

Det skriver Bergens Tidende tirsdag ettermiddag.

Brann har flere ganger uttalt offentlig at de hadde en muntlig avtale med Sivert Heltne Nilsen om at de ikke skulle stille seg i veien om det kom et tilbud fra utlandet som de kunne leve med.

– Det er kanskje vanskelig å forstå hvorfor vi aksepterer bud på ham nå. Vi har en avtale med Sivert om å slippe ham om det kom et tilbud og den avtalen ønsker vi å holde. Det er opp til Sivert nå, men det er samtidig viktig å understreke at det er vi som har gitt ham muligheten til å gå om han vil, forklarte sportssjef i Brann, Rune Soltvedt, til VG før helgen.

En slik avtale kan være i strid med bestemmelser i NFFs overgangsreglement.

– Vi kommer til å ta en gjennomgang av avisartiklene der saken gjengis og ta en runde med Brann. Så får vi ta en vurdering på om saken innebærer brudd på reglementet, sier Espen Auberg, leder for juridisk seksjon i Norges Fotballforbund, til BT.

Rune Soltvedt har ikke vært snakkesalig om overgangen til VG tidligere tirsdag.

– Jeg ønsker ikke å kommentere Sivert mer. Vi jobber med alternativer for å forsterke stallen. Men det er og viktig å presisere at vi har veldig gode spillere her allerede, skrev han i en SMS.

– Jeg har ikke noe kommentar til dette på nåværende tidspunkt annet enn at om NFF ønsker en redegjørelse så tar vi det direkte med NFF, skriver daglig leder i Brann, Vibeke Johannesen, i en SMS til VG.

Bergens Tidende siterer noen utdrag fra overgangsbestemmelsene som kan være problematiske for Brann:

«Alle forpliktende forhold skal være skriftlig og inntas i kontrakten eller i vedlegg til denne.»

« Avtaler/dokumenter som forplikter klubben, skal være undertegnet av klubbens leder eller ansatt/tillitsvalgt i klubben med skriftlig fullmakt fra klubbens styre.»

« ... Det kan heller ikke avtales begrensninger i klubbens frie forhandlingsrett ved fremtidig overgang til ny klubb.»

Det ble mandag klart at Sivert Heltne Nilsen er klar for den danske klubben Horsens. Nilsen er sønn av Brann-trener Lars Arne Nilsen.

I februar opplyste sportssjef Soltvedt til VG at Fredrik Haugen har en avtale som gjør at han kan gå til et større liga om det kommer et tilbud som Brann kan godta:

– Vi har en enighet om at han skal ha en mulighet til å oppfylle sitt ønske om å dra til en større liga. Vi liker å ha spillere som har ambisjoner om det, sa Rune Soltvedt.

Auberg i NFF sier til BT at en muntlig avtale i utgangspunktet er like bindende som en skriftlig.

– Men i praksis er det vanskeligere å grave i en muntlig avtale enn i en skriftlig.

Lederen for spillernes interesseorganisasjon NISO, Joachim Walltin, har forståelse for at NFF vil gjennomgå overgangen. Han understreker at han ikke kjenner detaljene i Heltne Nilsens overgang, men er på generelt grunnlag skeptisk til muntlige avtaler.

– Jeg er ikke i tvil om at det i flere saker er blitt gitt muntlige lovnader, og så er det ikke sikkert at begge parter står ved det. Da er det umulig å ettergå. Med mindre begge parter innrømmer at det er lovet muntlig, er det vanskelig å bevise, sier han til VG.

Han kjenner ikke til hvorvidt dette er vanlig praksis i norsk fotball, men han betviler ikke at det har skjedd.