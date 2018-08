SA NEI: Zlatan Ibrahimovic vil ikke spille på kunstgress. Her mot Minnesota Uniteds Brent Kallman 11. august. På naturgress. Foto: Marcio Jose Sanchez / TT NYHETSBYRÅN

Zlatan nektet kunstgress – møtte i stedet verdensstjerne

Zlatan Ibrahimovic ville ikke spille på kunstgress. Han møtte i stedet verdensartisten Ed Sheeran lørdag. Nå kommer kritikken.

Lørdag ble ingen god dag for LA Galaxy .

Jørgen Skjelvik og Ola Kamara opplevde et lite mareritt på den amerikanske vestkysten. Seattle Sounders vant 5–0 anført av blant andre den svenske VM-spilleren Gustav Svensson – som har tidligere har vært kritisk til Zlatans farse med landslaget sist vår.

– Jeg forstår at kunstgress ikke er optimalt. Men spillere som tjener millioner og som ikke vil spille 90 minutter på kunstgress er vits for meg, skriver den tidligere MLS-stjernen Jeb Brovsky på Twitter .

Zlatan Ibrahimovic kom tidligere i år tilbake fra en alvorlig kneskade og vil tydeligvis ikke utsette seg for annet enn naturgress. Rangers-manager Steven Gerrard gikk søndag ut med et ønske om kunstgressforbud etter at Jamie Murphy fikk en alvorlig kneskade på underlaget i Skottland.

Det hadde utvilsomt vært bruk for Zlatan i Seattle. Toppscoreren med 15 mål på 19 kamper var savnet. Han satte sitt første hat trick for Galaxy 30. juli. Men etter 4–3 over Orlando City har det gått blytungt. August har kun gitt to av 12 mulige poeng.

Mens Zlatan virket ikke tynget da han lørdag møtte Ed Sheeran. Det britiske popfenomenet startet Nord-Amerika-turneen med 90.000 tilskuere i Rose Bowl i Pasadena.

Men 44.213 jublet for utklassingen av LA Galaxy i Seattle.

Neste sjanse kommer i lokaloppgjøret mot Adama Diomandes Los Angeles FC i StubHub Center lørdag. Da er Zlatan ventelig tilbake.

På naturgress.