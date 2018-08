PÅ VEI TIL LONDON: Kepa Arrizabalaga. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Chelsea gjør Kepa (23) til tidenes dyreste keeper

Publisert: 08.08.18 12:48 Oppdatert: 08.08.18 13:27

Kepa Arrizabalaga (23) blir etter alt å dømme tre ting: Chelseas nye burvokter, klubbens rekordsignering og tidenes dyreste keeper. Samtidig nærmer Thibaut Courtois (26) seg Real Madrid.

Det bekrefter La Liga-klubben Athletic Club på sine nettsider .

Det er dermed han som skal fylle tomrommet etter Thibaut Courtois – som går så langt som å skulke trening for å presse gjennom den angivelig nært forestående overgangen til Real Madrid.

Nå melder også den belgiske journalisten Kristof Terreur at Real Madrid regner med å ha Courtois på plass i Spania i morgen for å gjennomføre den medisinske undersøkelsen, og at han skriver under på en seksårskontrakt.

Real Madrid betaler angivelig 35 millioner pund - rundt 370 millioner norske kroner - for Courtois’ tjenester.

Det er langt mindre enn Chelsea betaler for sin nye burvokter.

Athletic melder nemlig at Chelsea har trigget Kepa Arrizabalagas utkjøpsklausul på 760 millioner kroner – som vil gjøre ham til verdens dyreste målvakt – en rekord han tar fra Alisson, som bare fikk ha den tittelen i et par uker, etter at han forlot Roma til fordel for Liverpool .

Merseyside-klubben betalte 45 millioner kroner mindre for brassen enn Chelsea gjør for Kepa.

Blir klubbens rekordkjøp

Nå gjenstår det bare for Kepa å bli enig med Stamford Bridge-klubben om de personlige betingelsene og gjennomføre den medisinske testen før han blir Maurizio Sarris nye burvokter.

Og dersom overgangen går i boks, vil han også bli Chelseas dyreste spiller gjennom tidene, en rekord han i så fall tar fra landsmann Alvaro Morata.

Den (etter alt å dømme) kommende Chelsea-keeperen har tilbrakt hele sin profesjonelle karriere i Athletic Club, sett vekk fra noen utlån til klubber som Ponferradina og Real Valladolid.

Med 184 centimeter på strømpelesten var han ifølge statistikkleverandøren Opta keeperen med den tredje høyeste redningsprosenten i La Liga forrige sesong, og han hadde også den nest høyeste redningsprosenten på straffer.

Chelsea-spiller David Luiz har ifølge Goal uttalt seg om den kommende overgangen. Den brasilianske midtstopperen er ikke redd for at 23-åringen vil la seg affisere av den voldsomme prislappen.

– Han er en fantastisk målvakt. Fra et økonomisk perspektiv, alle klubber i verden bruker penger. Tallene betyr ikke noe, vi er fornøyde fordi Chelsea alltid gjør det som er best for klubben, sier han.

Den spanske 23-åringen var en del av Spanias VM-tropp denne sommeren, men fikk ikke spille da David de Gea voktet de spanske stengene på russisk gress. Kepa har til nå notert seg for én landskamp.

Chelsea har foreløpig ikke uttalt seg om overgangen. Chelseas ferske manager, Maurizio Sarri, har allerede hentet Jorginho fra sin gamle arbeidsgiver Napoli, og nå ser Kepa ut til å bli hans andre signering siden han ankom London. Mye tyder på at en tredje spiller også er på vei inn:

Flere medier melder at Mateo Kovacic, som skal være svært lysten på å forlate Santiago Bernabeu , er i ferd med å slutte seg til den engelske hovedstadsklubben på lån.

Det engelske overgangsvinduet stenger for øvrig torsdag 9. august, mens seriestart er førstkommende helg.

Chelsea spilte med Argentinas syndebukk fra VM , Willy Caballero, i Community Shield-tapet for Manchester City , men det spørs om ikke Kepa blir å se mellom stengene når Chelsea serieåpner mot Huddersfield .