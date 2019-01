NYTT TILSKUDD: Mark Dempsey (i midten) var Ole Gunnar Solskjærs første «signering» som Manchester United-manager. Foto: Tom Purslow / Manchester United

Derfor hentet Solskjær kompisen Dempsey til United

MANCHESTER (VG) Denne uken dukket Eliteserie-kjenningen Mark Dempsey (54) overraskende nok opp på treningsfeltet til Manchester United. Nå forklarer Ole Gunnar Solskjær (45) hvorfor kompisen er hentet inn og hva han skal gjøre.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 01.01.19 08:30

Den norske Manchester United -manageren tok seg tid til et raskt intervju på norsk med VG like etter pressekonferansen der han delte sine tanker om søndagens 4–1-seier over Bournemouth på Old Trafford.

Solskjær bekrefter det flere medier har skrevet etter bildene av Dempsey på treningsfeltet: Den tidligere Start-, Haugesund- og Kongsvinger-treneren har blitt en del av trenerteamet i klubben.

– Han kommer til å jobbe litt mellom juniorlaget, reservelaget og litt med individuelle spillere, forklarer Solskjær til VG.

– Kommer til å gjøre en god jobb

Dempsey satt søndag kveld i «direktør-boksen» på tribunen på Old Trafford, iført en av klubbens jakker, like ved der Sir Alex Ferguson satt.

– Hvorfor har du hentet ham inn?

– Mark er United-mann. Han hører hjemme i veggene her, sier Solskjær om sin tidligere assistent i Cardiff og Molde.

Dempsey har lang fartstid i United, der han ble oppfostret som spiller og senere jobbet som ungdomstrener frem til 2009, da han takket ja til et tilbud fra Tromsø IL og flyttet til Norge. Siden har han jobbet som Solskjær-assistent i Molde og Cardiff og som hovedtrener i Haugesund, Djurgården, Start og Kongsvinger.

– En dag kommer han til å være med 15-årslaget, en dag med 16-åringene, og en dag med A-laget. Han kommer til å gjøre en god jobb, sier Solskjær om Dempseys nye rolle, som virker nokså flytende.

Støttet etter sparking

De to kjenner hverandre svært godt. I sommer gikk Solskjær, som kaller Dempsey «en god kompis», ut og støttet engelskmannen da han hadde fått sparken i Start etter bare ti kamper. Han kalte det «overraskende og ikke minst rart».

– Han er en altfor god fotballmann til at han skal gå arbeidsløs, sa Solskjær i mai.

Nå har han tatt saken i egne hender.