Storkampen Inter-Napoli ble skandale: Drap, knivstikking, rasisme og utestenging av fans

Kalidou Koulibaly ble offer for rasisme fra supportere under Inter-Napoli onsdag. Utenfor stadion omkom en Inter-supporter etter en påkjørsel, mens fire Napoli-supportere ble knivstukket. Inter må nå spille bak lukkede dører i to hjemmekamper.

Napolis midtstopper, Kalidou Koulibaly, ble utvist i 2. omgang, men var opprørt etter å ha blitt utsatt for rasisme fra tribunen, hvor det skal ha blitt lagd apelyder mot midtstopperen. Han er ansett som en av verdens beste i posisjon, og har blant annet har vært linket til Manchester United. Inter vant 1–0 på overtid.

– Det var en merkelig atmosfære, tre ganger ba vi om at kampen skulle stoppes, men det ble ikke gjort noe. Koulibaly er normalt sett veldig rolig, men han ble påvirket av apelydene som ble laget kampen gjennom, forteller Napoli-manager Carlo Ancelotti ifølge The Guardian .

– Kanskje vi må ta saken i egne hender neste gang. Om vi går av banen vil vi trolig tape kampen, men vi er villige til å gjøre det. Slike ting er ikke bra for italiensk fotball, fortsetter manageren.

– Jeg er skuffet over tapet, og først og fremst over å forlate brødrene mine på banen. Men jeg er stolt over fargen på huden min. Stolt over å være fransk, senegalesisk og napolitaner, har Koulibaly selv publisert som en reaksjon på hendelsen.

I etterkant har Koulibaly mottatt støtte fra blant annet Cristiano Ronaldo og borgermesteren i Milano. Samt flere andre fotballpersonligheter og klubber.

Som følge av de rasistiske tilropene må Inter spille to hjemmekamper for tomme tribuner.

Knivstikking og dødsfall

Det var ikke kun på banen det var uønskede hendelser i Milano.

Før kampen ble en 35 år gammel Inter-supporter påkjørt av en buss som tilhører Napoli-supportere. Supporteren ble kjørt til sykehus og hasteoperert, men livet sto ikke til å rede.

På utsiden av stadion barket de to supportergruppene sammen. Der ble fire Napoli-supportere knivstukket. Alle overlevde, en ble sendt til sykehus, mens de tre andre fikk behandling for mindre skader på stedet.

Det italienske fotballforbundet vurderte å utsette runden til helgen, men den går som normalt.

Juventus leder Serie A med 50 poeng av 54 mulige. Napoli er nummer to med 41 poeng, fem poeng mer enn Inter.

