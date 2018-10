Mourinho slipper med advarsel etter Chelsea-bråket

FOTBALL 2018-10-22T16:23:16Z

Manchester United-manager José Mourinho slipper med advarsel etter helgens bråk i kampen mot Chelsea. Det gjør derimot ikke Chelsea-assistenten Marco Ianni.

Seks minutter på overtid viste TV-bildene at Chelsea-assistent Marko Ianni jublet for 2-2-scoringen rett foran José Mourinho, og det likte Manchester United -manageren svært dårlig.

Portugiseren føk opp av stolen sin, og det oppsto et aldri så lite kaos rett foran spillertunnelen med flere personer involvert samtidig som flere spillere barket så smått sammen på matta.

Nå melder engelske medier at det engelske fotballforbundet FA har bestemt seg for at Mourinho ikke skal straffes.

Ianni, som er assistent for Maurizio Sarri, blir derimot siktet for «upassende oppførsel» og har frist til tirsdag kveld med å komme med sin versjon av saken.

Chelseas assistenttrener har allerede beklaget sin oppførsel overfor Mourinho. Det fortalte portugiseren selv i TV-intervjuer lørdag.

– Jeg synes at Ianni fortjener en ny sjanse, sier José Mourinho, ifølge Sky Sports.

– Han skjønte at han gjorde en feil og ba om unnskyldning til meg.

Phil Neville, tidligere Manchester United-spiller og nåværende landslagstrener for Englands kvinnelandslag, har derimot sagt at episoden bør få alvorlige konsekvenser for Ianni.

– Hvis jeg var Maurizio Sarri, så ville jeg sørget for at den fyren får sparken fra klubben, lyder den nådeløse dommen fra Neville ifølge Daily Mail.

Sky Sports hevder at Chelsea har gitt manager Sarri det fulle ansvaret for å bestemme hva slags konsekvenser den kontroversielle feiringen burde få.