LSK-JUBEL: Guro Reiten (i midten) og de andre Lillestrøm-jentene kan komme til å få et nytt seriesystem. Reiten gratuleres av Sophie Roman Haug (t.v.) og Ingrid Brøygard Kvernvolden. Foto: Hallgeir Vågenes

Foreslår dramatiske endringer i kvinnefotballen

FOTBALL 2018-10-18T13:25:18Z

ULLEVAAL (VG) Et NFF-oppnevnt utvalg konkluderer med at det er en negativ trend for kvinnefotballen i Norge. Nå foreslår de færre lag i Toppserien og innføring av sluttspill.

Publisert: 18.10.18 15:25

Utvalget har vært ledet av tidligere generalsekretær i Norges Fotballforbund, Karen Espelund, og har hatt som mandat fra NFF-styret å «vurdere og belyse tiltak som vil bedre sportslig utvikling og kommersiell verdi av toppfotball kvinner».

Det er i dag 12 klubber i Toppserien. Nivåforskjellen er stor: LSK Kvinner leder med 57 poeng og 53 plussmål så langt. Grand Bodø på sisteplass har fire poeng og 41 minusmål.

Nå kommer utvalget med to konkrete forslag til endring:

Alternativ 1:

* Serien kuttes til åtte lag.

* De fire beste går til et sluttspill om seriemesterskapet.

* De fire nederste spiller sluttspill om å unngå nedrykk.

* Bare ett lag rykker direkte ned

Alternativ 2:

* Serien til kuttes til 10 lag.

* Sluttspill på samme måte som i alternativ 1.

* To lag rykker direkte ned.

– Flertallet har landet på åtte lag i toppserien og ser det som en konsekvens av tøft konkurranseklima. Mindretallet vil ha ti lag og mener mener at vi trenger forankring i større del er av landet enn vi kan risikere med åtte lag, sier Karen Espelund når hun presenterer rapporten på Ullevaal stadion - med fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt på første benk.

– Alt henger sammen med alt. Seriesystemet er bare en del av dette, sier Espelund. Hennes utvalg har sett på nær sagt alle sider av norsk kvinnefotball.

Snittalderen i Toppserien i dag er bare 22 år. Espelund-utvalget mener at målet bør være å heve det til 25 år.

De foreslår også at minimumsalderen for å spille i Toppserien heves fra 14 til 15 år. Samtidig mener Espelund & co at mer spill mot gutter - og spill på guttelag - kan heve nivået.

Suverene LSK spilte onsdag første kamp i åttendedelsfinalen. Det ga 1–1 mot Brøndby hjemme på Romerike.

– Vi jobber for å bedre rammene for kvinnefotballen, men det har vært ulike råd om hva vi skal prioritere. Derfor satte vi ned et utvalg med en tilnærming på rammebetingelsene for kvinnefotballen, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Utvalget har også hatt en spiller som medlem: Marit Sandvei.