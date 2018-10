Icardi avgjorde Milano-derbyet på overtid

FOTBALL 2018-10-21

(Inter – Milan 1–0) Derbyet mellom Inter og Milan så ut til å ende målløst, men to minutter på overtid avgjorde stjernespissen Mauro Icardi kampen.

Publisert: 21.10.18 22:33 Oppdatert: 21.10.18 23:05

I det tiden var i ferd med å renne ut på Giuseppe Meazza slo Inters Matias Vecino inn i boksen og sendte Milan-keeper Gianluigi Donnarumma ut på en skikkelig bærtur.

Dermed kunne Icardi stange inn sitt fjerde mål på tre kamper for Inter og sikret tre poeng til de svarte og blå. Allerede onsdag venter Barcelona i Champions League.

– Det er vel lov å stille spørsmål ved Gianluigi Donnarumma: Hva er det du holder på med her? Det ser rett og slett ut som at innlegget kommer såpass overraskende på at han bare «oi!», sier VGs fotballjournalist Arilas Berg Ould-Saada i studio.

Likevel mente VGs Øyvind Herrebrøden at det var en fortjent Inter-seier, tross en litt seig andreomgang.

– Inter fortjente å vinne, så det er helt greit. Jeg tror Inter-spillerne ble slitne etter den vanvittige førsteomgangen de la ned, så Milan fikk det i sitt spor i 2. omgang, la VGs Øyvind Herrebrøden til.

Men det var en situasjon i 1. omgang som var den store snakkisen før Icardis matchvinnerscoring.

Etter 17 minutter barket Inters midtbaneterrier Nainggolan og Lucas Biglia sammen i en duell. Situasjonen førte til at Biglia fikk gult kort, men det var ikke ekspertene i VGTVs studio helt enige i, som mente at Nainggolan var den største synderen.

– Du er en luring av dimensjoner når du først stempler en motstander, kaster deg og later som du har så vondt at det ikke er måte på og samtidig vifter med fingeren for å signalisere at det er kort, sier Berg Ould-Saada om Nainggolans inngripen.

– Det der er ikke et uhell, han setter ut foten for å stemple han. Det er ufint av Nainggolan.

Da var det kanskje et slags sus av rettferdighet i Milano i det Nainggolan måtte ut med skade ni minutter senere.

Både Inter og Milan ballen i nettet på et tidspunkt tidligere i kampen, uten at noen av målene ble tellende.

11 minutter ut i oppgjøret fant Inters Marcelo Brozovic lagkamerat Mauro Icardi med et innlegg, og det argentinske stjerneskuddet satte ballen i mål. Men linjedommeren hadde vært oppe med flagget og målet ble annullert.

Så var det Milan sin tur etter 42 minutter. Suso slo ballen via ryggen på en medspiller og dermed var Mateo Musacchio i offside da han satte ballen i mål bak Samir Handanovic.

Tre poeng betyr at Inter knappet inn avstanden opp til Juventus til seks poeng, ettersom Torino-laget spilte uavgjort mot Genoa lørdag, til tross for Ronaldo-scoring.

Milan ville med seier hoppe fire plasser opp på tabellen, men blir stående på 12.-plass med 12 poeng.