Manchester City utklasset Burnley – ubeseiret i Premier League

(Manchester City – Burnley 5–0, West Ham – Tottenham 0–1) Manchester City har vunnet Premier League tre ganger i løpet av de seks siste årene. Nå kan de vinne ligamesterskapet igjen.

Publisert: 20.10.18 17:52 Oppdatert: 20.10.18 18:19

Den regjerende mesteren er tilbake på vinnersporet etter uavgjort i forrige runde mot Liverpool (0–0) på Anfield. Og med en imponerende seier over Burnley inntok de tabelltoppen i Premier League .

Det startet med et markant spillemessig overtak. Et par brukbare muligheter. En kjemperedning av Burnley-keeperen Joe Hart – tidligere City – før Sergio Agüero banket inn ledermålet.

Argentineren har for vane å score mot nettopp Burnley. Dette var hans syvende på syv kamper alle turneringer medregnet. Og hans femte på fire hjemmekamper mot Burnley. Men kanskje aller viktigst – det var han 149. scoring under tiden i den engelske toppdivisjonen.

Men det stoppet ikke der for gulljagende City som har til gode å tape i ligasammenheng denne sesongen (syv seiere og to uavgjorte). I løpet av 1,56 minutter i 2. omgang var det «game over» på Etihad Stadium.

Forspillet til 2–0 var av det litt komiske slaget. Og det berget dommer Jonathan Moss fra en skikkelig flause. Leroy Sané ble snytt for en opplagt straffe da Jack Cork rev ham ned. Ballen trillet sakte på dødlinjen. David Silva var rask på kula, og i det stillestående Burnley-forsvaret dukket Bernardo Silva opp - og hamret inn scoringen.

– Jeg så ikke om ballen var ute eller inne. Vi fikk sjansen, og vi scoret. Ja, det var et avgjørende øyeblikk, og vi tok vare på de sjansene vi fikk, sier Bernardo Silva, ifølge BBC.

Så gikk det altså under to minutter før det var ny jubel for de lysblå – og kveld for gjestene. Fernandinho traff i krysset på en returball etter corner. Kampens flotteste scoring trodde vel de fleste. Helt til Riyad Mahrez danset rundt på 20 meter, og prikket ballen i krysset, igjen.

Og ikke nok med det. Sané flikket inn 5–0 sekunder før slutt. Fem ulike målscorere for City. Et kvalitetsstempel i seg selv.

Det er lenge siden Tottenham vant ligatrofeet. Helt tilbake til 1961 faktisk. Men nå er håpet tent igjen i London-klubben. De vant 1–0 i byderbyet mot West Ham takket være scoring av Erik Lamela.

– Jeg føler meg helt fin etter å ha vært mye skadet, og jeg hygget meg med øyeblikket. Ikke minst på grunn av tre poeng, sier Erik Lamela.

Matchvinnergoalen var av de vakre slaget. Inn fra Moussa Sissoko - smart løp av Lamela - som headet ballen ned i hjørnet like før pause på London Stadium. Og nå er Totteham a poeng med Chelsea (21) - og to bak City.

Det ble ingen minneverdig «norsk» dag i Premier League. Stefan Johansen og hans Fulham tapte 2–4 for Cardiff. Landslagskapteinen ble byttet ut etter 83 minutter og fikk også gult kort.

Joshua King startet for Bournemouth, men gikk gikk målløs av banen i 0–0 oppgjøret mot Southampton. King ble tatt av fem minutter før slutt. Mohammed Elyounoussi soilte hele kampen for Southampton.