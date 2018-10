Mike Jensen, som scoret Rosenborgs andre mål, ligger nede på en krevende gressmatte. Foto: Bjørn S. Delebekk

Dette er en arrangørskandale!

FOTBALL 2018-10-28T22:02:04Z

BERGEN (VG) (Brann - Rosenborg 1–2) Hvor overraskende kan det egentlig ha vært at det ville bli hutrende kaldt på Brann Stadion?

kommentar

Publisert: 28.10.18 23:02 Oppdatert: 28.10.18 23:52

Det er litt vanskelig å bestemme seg for om man skal le, gråte eller bli skikkelig sint over det som nettopp har skjedd denne sene oktoberkvelden.

Endelig skulle vi få en norsk fotballfest.

En skikkelig seriefinale.

Men hva skjer?

Spilleforholdene er tidvis mer egnet for det Sverre Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmefjord Lorentzen driver med i Fana, enn det som skulle utkjempes mellom Brann og Rosenborg på stadion.

Og hvorfor ble det sånn? Arrangøren hadde ikke skrudd på varmekablene. Hallooooen?

Til TV2 forteller Brann-ledelsen at de ikke hadde tatt med frost i beregningen , etter en helg der det har vært praktfull sol på dagtid.

Nå er ikke undertegnede meteorolog, men jeg sitter med medbrakt lue og ullgenser, og er ikke veldig overrasket over at dette ble en kald kveld på Vestlandet.

Brann-ledelsen sier at varmekablene måtte ha stått på over tid for å ha effekt, men hvorfor gamble med rammene for en så unik kamp?

Hvordan kunne arrangøren være så uforberedt, og ikke tenke gjennom frost som et scenario?

Og det attpåtil i Norges udiskutable værhovedstad?

Hvis det er noe man burde forvente av bergensere, så er det vel «føre var-kompetanse» om paletten av hva elementene kan ha å by på. Eller stopper det når temaet er kulde i stedet for regn?

Uansett er det uforståelig at spillere og publikum ble snytt for skikkelige spilleforhold.

– Ute på min side var det helt jævlig. Jeg gleder meg til andre omgang, da går det an å løpe, utfordre og slå noen pasninger. Jeg kunne like gjerne spilt med skøyter, oppsummerte Pål- André Helland etter førsteomgangen.

Jo da, kampen lot seg gjennomføre, men det var åpenbart at deler av banen ikke var i den stand en kamp om seriegullet fortjener.

Til tross for vanskelighetene de fikk servert, var det gjestende trøndere som taklet situasjonen soleklart best før pause.

Det var mest av «tullet skal hem» over Brann de første 45.

Samtidig utgjorde en tidlig scoring fra Samuel Adegbenro, med en påfølgende kombinasjon av pasningsbriljans fra Nicklas Bendtner og svakt keeperspill av Markus Olsen Pettersen et par minutter senere, i sum en skikkelig festbrems for hjemmepublikumet.

Mye ble annerledes etter pause, og det kom en vakker redusering.

Men det blir ikke gull når du ikke setter sjanser som den Daouda Bamba utrolig nok spolerte.

Dermed er Rosenborg et syvmilssteg nærmere gull.

Det er helt fortjent etter en hutrende oktoberkveld, der kaldt gress ble en aldeles unødvendig snakkis.