RØDE TALL: Tromsø har økonomiske problemer og må selge spillere. Her representert ved trener Simo Valakari og veteran Morten Gamst Pedersen, som ble solgt fra TIL til Blackburn for 31 millioner i 2004. Foto: Bertinussen, Rune Stoltz / NTB scanpix

Gigantunderskudd for Tromsø - må selge spillere

FOTBALL 2018-11-07T17:59:53Z

Tromsø går mot et underskudd på over ti millioner. Nå må spillere selges og kostnader kuttes for å redde klubbens fremtid.

Publisert: 07.11.18 18:59

Underskuddet ble presentert på et krisemøte med styrene i Tromsø Idrettslag og TIL Holding AS, skriver iTromso.no .

– Det er to sider av dette. Det ene er spillerlønninger. Nå har man kontrakter og må gjennomgå dem slik at de er på et nivå klubben kan bære. På den andre siden – og like viktig – er at vi på et tidspunkt må begynne å selge spillere. Det er krevende, men helt nødvendig. Det er kanskje den største utfordringen vi ser hvis vi skal bli bærekraftige, sa styreleder i TIL, Stig Bjørklund til iTromsø.no onsdag klokken 14.

Gjermund Åsen skal være salgsobjekt nummer én, samtidig skal både kaptein Simen Wangberg, og Magnar Ødegaard ha fått sine kontraktforslag trukket tilbake. En annen spiller som linkes vekk er den skadde spissen Runar Espejord.

Årets underskudd dekkes

Tromsøs regnskapstall for 2018 er på plussiden, men det er kun takket være at klubben fikk overta aksjene fra Troms Kraft og Sparebank Nord-Norge, som dekker driftsunderskuddet for 2018.

Uten dette ville underskuddet vært på over ti millioner.

Flere år med underskudd

Underskudd i regnskapene har vært en gjenganger for Tromsø de siste årene. I 2015 gikk klubben 5,9 millioner i minus, i 2016 var det et plussresultat på 500 000, men det var takket en pengegave på fem millioner fra Trond Mohn. I fjor var underskuddet på hele 7,5 millioner.

Tidligere i år sluttet Stig Arne Engen som administrerende direktør. Den jobben har Kristian Høydal overtatt. Styremedlem i klubben gjennom flere år, og kjent som «ryddegutt» fra andre bransjer.

Sportslig nedtur

Klubbe var i fjor på vei mot nedrykk fra Eliteserien, men hentet inn den finske treneren Simo Valakari på sommeren. Det ga umiddelbar effekt, og laget holdt med seks poengs margin etter å ha vært et av de beste lagene på høsten.

Denne sesongen startet også bra, men Valakari-effekten har svunnet hen. Med ti tap på de siste 13 kampene er Tromsø i dårligst form i Eliteserien. Men med 33 poeng i banken holder klubben etter alle solemerker likevel plassen.

Trener Valakari har også blitt linket til større klubber, spesielt før sommeren da resultatene var gode. Det har ikke lyktes VG å få kontakt med treneren om den siste utviklingen i klubben onsdag kveld.