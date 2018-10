OPPTUR PÅ OPPTUR: LSK Kvinner har vært suverene i norsk fotball de siste årene, men i fjor ble Røa for sterke i cupens semifinale. Til helgen vil Hege Riises elever ha revansje. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Over ett år siden LSK tapte mot norsk motstand

For litt over en uke siden rundet LSK Kvinner ett år uten tap mot norsk motstand. Lørdag venter Røa i cupens semifinale, akkurat der det glapp for laget forrige gang.

Publisert: 13.10.18 12:36

30. september 2017 – altså for hele 378 dager – røk LSK Kvinner på et bittert 0–1-tap mot Røa. Det er sist gang LSK kvinner tapte mot norsk motstand.

Lørdag ønsker Hege Riises elever seg revansje i cupens semifinale mot nettopp Røa. Lysten på en cupfinale er selvfølgelig stor.

– En cupfinale er jo noe helt spesielt, sier Hege Riise til NTB.

Den tidligere landslagsprofilen legger ikke skjul på at hennes jenter er favoritter.

– Ja, det er vi gjennom prestasjonene gjennom sesongen. Men dette er en enkeltstående kamp. Her er det vinn eller forsvinn. Alle kamper mot Røa har et element av kraft og dueller og trøkk, så det er jevne kamper hele veien. Så har vi vært gode nok til å få det målet som har vippet det i vår favør sier Riise.

I Toppserien hittil i år står LSK Kvinner med 19 av 19 seiere. Selv om tre kamper gjenstår, er LSK-kvinnene allerede seriemestere.

Totalt har LSK Kvinner 25 seiere på rad i Norge – blant dem er serieåpningen fra i år der Guro Reiten vartet opp med en ordentlig Beckham-kopi i seriestarten mot Vålerenga:

331 dager siden forrige tap i Europa

LSK-kvinner har riktignok to tap på samvittigheten siden forrige tap mot Røa i cupen.

Begge tapene kom mot Manchester City i forrige sesongs Champions League-åttedelsfinale. De to tapene der kom den 9. og 16. november, eller for 331 dager siden. Det er forrige gang LSK Kvinner gikk slukkøret av banen.

For LSK-kvinnene venter det nå spennende dager. Bare fire dager etter Røa-kampen, smeller det i Europa igjen. Brøndby er motstander i åttendedelsfinalen i Champions League.

– Av lagene vi kunne møte var Brøndby det enkleste av de vanskelige. Men vi er klar over at det blir en tøff kamp, sier LSK-treneren som mimrer tilbake på fjorårets 16-delsfinale.

Da vant LSK Kvinner 3–1-sammenlagt etter at lagene spilte 0–0 hjemme.