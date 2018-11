Kjetil Siem totalslakter egne FIFA-kolleger i hemmelig notat

I et hemmelig notat tiltenkt FIFA-president Gianni Infantino, går norske Kjetil Siem til frontalangrep på flere av kollegene sine i den mektige idrettsorganisasjonen.

I 2016 forlot Siem norsk fotball etter en tyngende debatt om åpenhet og pengebruk, da et fristende tilbud fra FIFA dukket opp. Nå er det sterk intern turbulens i FIFA-administrasjonen i Sveits. Med nordmannen i en sentral rolle.

En av dem som får gjennomgå i et notat Kjetil Siem har ført i pennen, er generalsekretær Fatma Samoura.

«Generalsekretæren makter ikke å strømlinjeforme administrasjonen, operasjonene eller lede. Den administrative situasjonen i FIFA i dag, er langt fra optimal for presidenten», skriver han blant annet.

Samoura har en mangeårig fortid fra FN og regnes som en av fotballverdenens aller mektigste. Norske Siem omtales gjerne som en av Gianni Infantinos nærmeste medarbeidere.

De jobber under samme tak i Zürich. Men Siem oppfatter åpenbart at FIFAs øverste administrative leder er et stort problem.

Interne dokumenter viser hvordan FIFA-president Gianni Infantino tidligere i år skal ha bestilt en rapport om «rikets tilstand» fra Kjetil Siem.

I utkastet Siem sendte til Infantinos nærmeste medarbeider, svenske Mattias Grafström, åpner han innledningsvis på norsk:

«Under har jeg limt inn hvor jeg er på rapporten for at vi sammen kan lande «det som er ønsket». Kom med tilbakemeldinger før jeg leverer endelig versjon» skriver Siem.

Interne samtaler

E-posten er datert 1. mars 2018. Siem bruker selv ordene «konfidensielt og privat» om notatet han lagde for Infantino.

Han skriver at analysen baserer seg på samtaler med en lang rekke personer internt i FIFA. Personene visste imidlertid ikke at 57-åringen, med en fortid som generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), ville benytte seg av informasjonen.

«Jeg har ingen dårlig samvittighet for det, siden jeg ikke bruker navn på noen kilder» skriver Siem.

VG er i besittelse av FIFA-notatet gjennom historiens største dokumentlekkasje innen idretten, «Football Leaks».

Den tyske avisen Spiegel har fått tilgang på over 70 millioner e-poster, kontoutskrifter, spillerkontrakter og andre dokumenter fra en rekke ulike institusjoner. Disse er delt videre med 14 andre mediehus i nettverket «European Investigative Collaborations» (EIC), blant annet VG.

Gianni Infantino ble valgt til ny FIFA-president etter at skandaleombruste Sepp Blatter måtte kaste håndkleet etter påstander om korrupsjon. I dag reiser Infantino verden rundt med eksklusiv VIP-status og i privatfly.

Krass kritikk

Han pleier tett kontakt med Vladimir Putin og har fått audiens hos Donald Trump i Det hvite hus. Men på hjemmebane, i hovedkvarteret i Zürich, går ikke alt på skinner.

For i det flere sider lange notatet Siem utarbeidet i vinter, hagler det altså med kritikk mot Fatma Samoura.

«Den positive utviklingen som faktisk skjer, er ikke på grunn av, men på tross av generalsekretæren» , er blant karakteristikkene fra Siem.

«Ut fra mine observasjoner må jeg rapportere at generalsekretæren har mistet både tillit og egenskapen til å lede og motivere de ansatte» , fremgår det også av rapporten.

Når VG og EIC-nettverket konfronterer Fatma Samoura med Siems notat, svarer FIFA kraftfullt på vegne av generalsekretæren.

Når VG og EIC-nettverket konfronterer Fatma Samoura med Siems notat, svarer FIFA kraftfullt på vegne av generalsekretæren.

Kjetil Siem mener FIFA-president Infantino «lider unødvendig mye på grunn av situasjonen» . Mange forventer og håper på en endring, påstår 58-åringen i notatet. Han skriver at «når FIFA sliter, så sliter også presidenten».

Ifølge Siem er en rekke sentrale fotballedere misfornøyd og klager seg imellom.

«Pilen er i ferd med å peke mot presidenten: Hvorfor tillater han at dette fortsetter?» skriver Siem.

«Generalsekretæren deltar ikke lenger på møter med ansatte, hun møter ikke de ulike avdelingene og gløden og positiviteten som fantes da hun kom, er borte. Blant kvinnelige ansatte som jublet da hun ble ansatt, er det heller ikke mye tro igjen. Hvis noe i det hele tatt».

Kritiserer andre også

Det er imidlertid ikke bare Fatma Samoura som får unngjelde. Siem angriper også flere andre avdelinger – samt mellomledere – i sin egen organisasjon.

Ifølge 58-åringen har FIFA ingen klar kommunikasjonsstrategi. Visegeneralsekretær Zvonimir Boban – med en fortid i AC Milan – har «veldig høy fotballkompetanse på banen, men begrensede lederegenskaper».

I tillegg får avdelingen for medlemsland kraftig kritikk, mens den kommersielle lederen i FIFA anklages for å lede sine folk med en stor dose sinne og aggresjon.

«Det er vanskelig å finne noen på huset som jobber godt med, eller til og med liker, den kommersielle sjefen» skriver Siem i utkastet som er ment til Infantino.

Konfrontert med nordmannens notat, skriver en talsperson for FIFA følgende i en e-post til VG og partnerne i EIC-nettverket:

«Vi anerkjenner ikke, og er ikke enig i, disse kommentarene. Vi mener de presenterer et urettferdig og feil bilde av administrasjonen i FIFA. I dette spesifikke tilfellet hadde Siem fått en detaljert oppgave, men valgte i stedet å skrive et notat til Grafström der han ga uttrykk for noen personlige meninger. Avdelingen for medlemsland er bedre rustet og har mer profesjonelt personale enn noen gang tidligere i FIFAs historie» .

Det har gått to og et halvt år siden Kjetil Siem sa opp jobben som generalsekretær i Norges Fotballforbund. Ifølge Siem selv, så kom jobbtilbudet fra FIFA midt i mai i 2016.

«Det har gått veldig fort de siste dagene. Han (Infantino, red.anm.) ba om et møte like etter kongressen (startet 12. mai) i Mexico, og der og da kom egentlig tilbudet» sa nordmannen til NFFs egen nettside etter at oppsigelsen ble kjent på 17. mai.

VG er imidlertid i besittelse av en e-post som tegner et annet bilde. For allerede 21. mars samme år sendte Siem en e-post til Grafström, som er Infantinos høyre hånd i organisasjonen.

Diskuterte jobb

I emnefeltet sto det «Jobben». Her er resten av Siems e-post, som VG og partnerne i EIC-nettverket er i besittelse av:

«Faen hva kult this is!!! Oppsummert; du må bli min «agent» frem til jeg sier opp (senest 30 mars). Aller helst vil jeg diskutere med min president denne uken når vi er sammen i Tallinn onsdag/torsdag/fredag. Det jeg trenger, er en mail typ denne:

Dear Kjetil

I am happy to confirm that you hereby are offered a job at FIFA as we agreed in my office Monday 21st march.

Before you enter a set admin position you will join a group around myself in the Presidents office as an strategic advisor for a period of time.

We need to agree on all details in your package as soon as we next time sit down, but I confirm that the pack will also be on the directors level».

På skriftlig spørsmål om hva Siem mener med at Grafström skulle være hans agent frem til han hadde sagt opp i Norge, svarer ikke FIFA.

Kjetil Siem har blant annet en fortid som fotballeder i Vålerenga, NFF-topp og mediemann i Norge.

58-åringen fra Møre og Romsdal har holdt en svært lav profil i norsk offentlighet etter at han flyttet til Sveits våren 2016.

Ukjent resultat

Hva utfallet av nordmannens knusende rapport i vår ble, er VG ikke kjent med.

«For å bevare og utvikle presidentens og FIFAs posisjon, så er administrasjonen presidentens nøkkel til å gjennomføre visjonene og planene hans. Administrasjonen er hans våpen og beskyttelse» skrev 58-åringen i det hemmelige notatet.

Fatma Samoura er fortsatt generalsekretær i FIFA. Og Kjetil Siem er fortsatt en av Gianni Infantinos medarbeidere i organisasjonen.

SLIK SVARER SAMOURA OG FIFA:

Konfrontert med notatet til Kjetil Siem, skriver FIFA følgende på vegne av sin generalsekretær, Fatma Samoura:

«Som FIFAs første kvinnelige generalsekretær noensinne er ikke mrs. Samoura ukjent med kritikk. Heller ikke som afrikaner og en som kommer utenfra, uten tidligere tilknytning til fotball. Tvert imot – hun er ikke bare vant med det, hun vet også at det følger med forandring og mangfold. Alle i organisasjonen har meninger og det er mange måter å uttrykke dem på. Noen er mer passende enn andre.

Mrs. Samoura har brukt to tiår på å jobbe for FN og det var på mange måter ikke annerledes der. Også der sto mye på spill. Det var mange som så på hva du gjorde, og derfor [ble det] kontroverser. Den som ikke er beredt på å takle det, er ikke klar for å lykkes i internasjonale organisasjoner. Men det er heldigvis ikke tilfellet hva gjelder mrs. Samoura. Med suksess følger kritiske blikk og noen ganger falske anklager, men takket være erfaringen hennes, så er mrs. Samoura forberedt på å møte og adressere dette på en konstruktiv og profesjonell måte».

Kjetil Siem er konfrontert med FIFAs svar, men ønsket ikke å kommentere dette.