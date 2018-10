Ronaldo & co. herjet med Manchester United: – Briljant

(Manchester U-Juventus 0–1) Sjelden har Manchester United blitt mer spilt ut. Juventus gjorde som de ville på Old Trafford. Jose Mourinhos lag har nå bare vunnet en av de syv siste kampene.

– Vi hadde fortjent et poeng, påstår Mourinho. Men Manchester United ble blåst av banen før pause.

– Hjemmelaget spilte som et bortelag, sier den tidligere stjernen Rio Ferdinand til BT sport.

Premier League-seieren over Newcastle er Manchester United eneste siden Young Boys ble slått 3–0 i Champions League -åpningen 19. september.

De italienske mesterne eide 1. omgang fullstendig. United-legenden Ryan Giggs påpekte at hjemmeforsvaret helt mistet grepet på Juventus-bevegelsene. Plutselig var venstrekanten Cristiano Ronaldo på høyrekanten.

Han fikk via en United-forsvarer satt opp en fullstendig ensom Paulo Dybala. Den 23 år gamle argentineren hadde en av sine enkleste oppgaver med å score fra fem meters hold.

– Et briljant mål, mente Giggs i TV 2s studio. Han var imponert om bevegelsen i Juventus-angrepet. Norges eks-forsvarssjef Brede Hangeland var langt fra like imponert over det defensive hos United.

– Rett og slett for dårlig, mente Hangeland. Han var sterk kritisk til at Nemjana Matic ikke fulgte Paulo Dybala inn i feltet. Bare David De Geas redninger hindret Juventus fra å lede mer enn 2–0 ved pause.

Manchester United skaffet seg ikke en eneste målsjanse Laget så omtrent like bortkomne ut som manager José Mourinho var før kampen. United-bussen sto fast i trafikken, Mourinho gikk blant supporterne de siste 800 meterne til stadion.

– Spillerne var på bussen i 45 minutter mens jeg gikk med en hette over hodet midt blant fansen og ingen gjenkjente meg, forklarte portugiseren før kampen.

Laget var heller ikke til å kjenne igjen fra United-utgavene som herjet i Champions League under Alex Fergusons ledelse.

VG Live: Manchester United-Juventus fra minutt til minutt

– United er rigide. De bytter ikke plasser, mente den gamle helten Giggs – med to Champions League-triumfer- og henviste til den enorme forskjellen til Juventus-bevegelsene. Han var «skuffet» etter tapet og sier følgende om Mourinho.

– Han er manager og tar ut laget. Så det er klart han er under press. Men spillerne må også ta ansvar, påpeker Giggs. Mourinho på sin side priste Juventus-stopperne Leonardo Bonucci og Giorgio Chiellini som fantastiske.

– De er ekspert i kunsten å være solide, roste han, men ville samtidig ikke slakte sitt stopperpar Chris Smalling og Victor Lindelöf. Men Mourinho sier at hans egne spillere «ikke har honning i føttene».

Manchester United kom seg litt etter hvilen. Både aggressiviteten og Juan Mata hevet seg flere hakk. Dermed kom også flere feil hos disiplene til Massimiliano Allegri. Men fortsatt var det Juventus som skapte mulighetene.

Cristiano Ronaldo fikk en drømmemulighet tidlig i omgangen. Igjen reddet David de Gea. denne gangen med hånden oppe i venstre kryss. Manchester United var farlig nær 0–2.

Men så smalt det fra hjemmelagets. Juventus gjorde feil, Ballen smalt i stolpen fra Paul Pogba før den slo i hodet på keeper Wojciech Szczesny og ut til corner.

Juventus hadde både flaksen og stolpen på sin side.

– United kunne ha lykkes om de hadde hatt en innbytter som OIe Gunnar Solskjær, sier tidligere United-back Phil Neville til BBC.

Kanskje ikke tilfeldig. Manchester United er støttet av 75.000 tilskuere, men har til nå denne sesongen bare slått Leicester og Newcastle på mektige Old Trafford. I Champions League har de hverken klart å score mot Valencia eller Juventus på hjemmebane.

Tidligere Inter-manager Mourinho ble forsøkt mobbet av Juventus-fansen under veis, men svarte med tre fingre i været. Antagelig for å markere treble-triumfen han vant med Inter i 2010.

Men det spørs om denne sesongen gir Mourinho grunn til å stikke flere fingre i været.

