SKAL PENDLE: Landslagstrenerne Anders Jacobson (t.v.) og Martin Sjögren på feltet under en treningsøkt på La Manga rett etter at svenskene tok over kvinnelandslaget i fotball. Foto: Jostein Magnussen

Begge kvinnelandslagstrenerne flytter hjem til Sverige

FOTBALL 2018-10-11T10:21:36Z

Da de ble ansatt var det et krav om at de måtte bo i Oslo. Nå flytter kvinnelandslagets trener Martin Sjögren og hans assistent Anders Jacobson begge hjem til Sverige.

– Det er familiære årsaker til at vi flytter. Det kommer til å fungere bra. Jeg får litt lenger reisetid til kontoret, men det blir ingen større forandringer, sier landslagssjef Martin Sjögren til VG.

1. desember flytter han, kona og barna fra Oslo og hjem til Linköping. Også landslagsassistent Anders Jacobson vender nesen hjemover til samme by.

Da de to svenskene tok over det norske kvinnelandslaget i fotball etter Roger Finjord i desember 2016 var det et krav fra Norges Fotballforbund at begge flyttet til Oslo-området.

– Det var et krav fra forbundet, men det er det ikke nå. Nå har vi jobbet her i snart to år, vi kjenner organisasjonen godt og har satt i gang en rekke prosesser. Det er en litt annen «set up». Vi kommer uansett til å være mye i Oslo, sier Martin Sjögren.

OL-plass gir ny avtale

Etter at han tok Norge til neste års VM i Frankrike ble avtalen hans med NFF automatisk forlenget. Nå leder 41-åringen de norske kvinnene i sommerens VM. Dersom Norge blir blant de tre beste europeiske lagene i turneringen, kvalifiserer landslaget seg også til OL i 2020.

I så fall blir svenskens kontrakt automatisk forlenget ut 2020.

– Vi har en positiv dialog om en fortsettelse, men vi har ikke kommet så langt i forhandlingene, sier Sjögren.

Han og Anders Jacobson fikk en tøff start med kvinnelandslaget og måtte tåle kraftig kritikk etter at Norge reiste hjem fra EM i Nederland med 0 poeng uten å score et eneste mål. Kvalifiseringen til VM har imidlertid vært en eneste lang opptur hvor Norge slo EM-vinner Nederland i den avgjørende kampen her i Oslo.

– Det at vi er i samtaler med ham om en forlengelse uavhengig av VM- og OL-plass, sier vel hvor tilfreds vi er med ham, sa fotballpresident Terje Svendsen tidligere i uken.