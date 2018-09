Første Kane-mål på seks kamper

(Brighton-Tottenham 1–2) Etter tre tap på rad snudde Harry Kane og Erik Lamela lykken for Tottenham.

Da Kane fikk muligheten fra straffemerket like før pause var målmaskinen trygg. Han sendte ballen til venstre, mens keeper Mathew Ryan gikk motsatt vei.

VM-toppscorerens første fulltreff siden 3–0-seieren over Manchester United 27. august. Siden har det blitt fem målløse kamper for Tottenham og England (se faktaboks).

Kane denne sesongen: 90 minutter mot Newcastle: Null mål 89 minutter mot Fulham: Ett mål 89 minutter mot Manchester United: Ett mål og en assist 90 minutter mot Spania: Null mål 29 minutter mot Sveits: Null mål 90 minutter mot Liverpool: Null mål 90 minutter mot Inter: Null mål 90 minutter mot Brighton: Ett mål

Det var Kanes 143. mål i Tottenham-trøye, like mange som Jermain Defoe, femte mest i Tottenham-historien. Jimmy Greaves har flest med 266 mål.

– Det er stort for meg. Men i dag gjaldt det bare å vinne. Det er vi glad for, sier Kane til BT Sport.



Lamela doblet

Straffen ble blåst etter at Glenn Murray i muren handset på et frispark fra Kieran Trippier.

Før 1–0 var Toby Alderweireld nære, mens etter scoringen holdt Christian Eriksen på å treffe krysset fra 20 meter. Mot slutten kom Kane til tre muligheter som Ryan reddet.

Ti minutter etter at Erik Lamela ble byttet inn, doblet han ledelsen. Argentineren plasserte ett innlegg fra Danny Rose lekkert ned i hjørnet, med masse skru i ballen så ikke Ryan rakk bort.

Det var nok til Tottenhams første seier siden de var på Old Trafford – de tre siste kampene har blitt tapt for Inter, Liverpool og Watford.

– Det handler om mentalitet. Vi kunne startet bedre, men vi må bare jobbe hardt, sier Kane.

Brighton fikk trøsstemål

På overtid fikk Anthony Knockaert ballen i mål. Han lurte Danny Rose på bakken og klinket ballen i det lengste hjørnet. I 95. minutt fikk Knockaert en siste sjanse fra 20 meter, men skuddet overlistet ikke Paulo Gazzaniga i Spurs-buret.

Før 2–0-målet til Lamela kjørte Brighton kampen i andre omgang. Franske Knockaert burde satt 1–1 i 67. minutt da han rundlurte Alderweireld. Dessverre for vertene var avslutningen lett for Paulo Gazzaniga.

Minutter tidligere hadde han en annen god redning da et distanseskudd fra Solly March skiftet retning og så ut til å finne nettmaskene. I mellomtiden ble også et Brighton-mål annullert for offside.

Tottenham er nå oppe i 12 poeng av 18 mulige. Det holder foreløpig til femteplass.

