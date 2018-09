FEM PÅ RAD: LSK Kvinner er seriemester - i år igjen. Dette bildet er fra en tidligere kamp mot Vålerenga. Foto: Jostein Magnussen

LSK Kvinner ble seriemester: - Litt uvirkelig

FOTBALL 2018-09-09T14:51:34Z

(Vålerenga-Klepp 1–1) Fem serierunder før slutt har LSK Kvinner allerede sikret seg seriegullet - for femte år på rad.

Publisert: 09.09.18 16:51 Oppdatert: 09.09.18 17:02

Klepp måtte vinne borte mot Vålerenga i ettermiddag for å ha noen teoretisk mulighet til å ta igjen Lillestrøm.

Muligheten var der etter at Zaneta Wyne sendte Klepp foran med sitt mål i 67. minutt, men to minutter senere utlignet Sherida Spitse fra straffemerket etter at Jenna Dear ble felt av keeper.

Lillestrøm, som har vunnet alle sine 17 kamper denne sesongen, har med ett unntak (2013, Stabæk) tatt seriegullet hvert år siden 2012.

– Det er litt uvirkelig. Vi har jo skjønt at vi skulle klare å ta det, men at vi skulle ta gullet fem runder før vi er ferdig, det er i overkant. Vi hadde nesten så vi hadde håpet at det ikke skulle skje i dag, at vi skulle «ordne biffen selv» på søndag når vi møter Lyn hjemme. Men vi skal lage fest likevel, sier Ingrid Moe Wold til VG.

– Har mye å spille for

Nå har LSK-kvinnene satt seg et nytt mål.

– Det er å gå ubeseiret gjennom sesongen. At gullet er i boks allerede nå har ingenting å si for motivasjonen. Vi har mye å spille for, sier landslagsbacken.

Øvrige resultater i dag:

Sandviken-Grand Bodø 4–1

Topp 5 i Toppserien

1. LSK Kvinner 17 (+50) 51 poeng

2. Klepp 17 (+13) 35

3. Sandviken 17 (+11) 32

4. Arna-Bjørndar 17 (+21) 30

5. Vålerenga 17 (+2) 26