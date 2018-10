Ni strake seirer for Arsenal etter målfest: – Den perfekte kampen

FOTBALL 2018-10-07T12:49:54Z

(Fulham – Arsenal 1-5) Etter å ha startet sesongen med to tap i ligaen, har Unai Emery ledet Arsenal til ni strake seirer.

Publisert: 07.10.18 14:49 Oppdatert: 07.10.18 15:06

– Hvis de fortsetter på denne måten, kommer de til å blande seg inn der (helt i toppen), sier tidligere Fulham-stopper Brede Hangeland for TV2 og kaller 5-1-seieren mot Fulham for «den perfekte kampen» fra Arsenals side.

– Men det er vanskelig å felle en dom over Arsenal, for det var for lett for dem, legger han til.

Søndag var det Stefan Johansens Fulham som fikk unngjelde. Fra benken så den norske playmakeren at Alexandre Lacazette sendte bortelaget opp i 1-0 i den første omgangen og 2-1 i den andre.

Franskmannens to scoringer var av det gode slaget, gjorde at André Schürrles nydelige utligning på lobb rett før pause ikke betydde all verdens, men det var Arsenals tredje mål som virkelig fikk frem gispene.

Et realt praktangrep av en kontring som inneholdt blant annet en hælsparkpasning fra Hector Bellerín, ble avsluttet med en hælflikk av Aaron Ramsey, via stanga og i mål.

– Vi har fått vårt Arsenal tilbake, sang bortefansen på Craven Cottage, og tidligere Premier League -kommentator og Arsenal-supporter Per-Jarle Heggelund tvitret følgende:

VG Live: Vi fulgte oppgjøret her!

Sjongleringsshowet gjorde at Arsenal gikk opp i 3-1, Pierre-Emerick Aubameyang la på til både 4- og 5-1 og Arsenal trygget inn seieren.

Lagets niende strake i alle turneringer.

– Vi har vist at det ikke er enden av verden å tape to, sier Alexandre Lacazette, ifølge BBC.

Etter to tap på rappen i ligaåpningen, har West Ham, Cardiff, Newcastle, Everton, Watford og Fulham blitt beseiret i tur og rekke i Premier League, mens Vorskla, Brentford og Qarabag har blitt for svake i cupspill.

I Premier League står Arsenal nå med 18 poeng på åtte kamper, noe som holder til en foreløpig 3. plass. Bare Manchester City og Liverpool, som møter hverandre senere søndag, er foran på tabellen. Begge de to har 19.

Fulham står på sin side med fem poeng etter åtte kamper. Det holder til en 17. plass.

PS: Stefan Johansen kom inn med åtte minutter igjen av ordinær tid og var på banen da Aubameyang gjorde kampens siste mål.