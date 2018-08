ENGASJERT: Luis Pimenta var svært engasjert da Kongsvinger slo Strømsgodset i NM-semifinalen for to år siden. Under kampen slo han etter sin egen spiller, Harald Holter, for å jage opp stemningen. Foto: Bjørn S. Delebekk

Luis Pimenta i tøff konflikt i Sverige: – Han har noe imot meg

FOTBALL 2018-08-31T21:36:13Z

For to år siden førte han Kongsvinger til den norske cupfinalen. Nå møter Luis Pimenta tøffe beskyldninger i Sverige som trener for Brommapojkarna. Nordmannen Bajram Ajeta er i konflikt med Pimenta.

Publisert: 31.08.18 23:36

I en stor granskning mener Sportbladet å ha bevis for at spillere føler seg mobbet i Stockholm-klubben. Avisen hevder at treneren står sentralt i saken. Pimenta ledet for to år siden Kongsvinger mot Rosenborg i NM-finalen og til kvalik for eliteserien. Men måtte likevel forlate klubben. Foran denne sesongen fikk portugiseren ny jobb i Sverige.

– For å være helt ærlig, så er dette en av de beste dagene i år, sier klubbens tidligere spiller Bajram Ajeti til Fotbollskanalen etter Aftonbladet avsløring. Nordmannen har bakgrunn fra en hel rekke klubber her i landet. Han spilte for Lillestrøm i fjor og har tidligere blant annet vært i Mjøndalen, Sandefjord, HamKam og Kongsvinger.

– Det er en ledelse som jeg tror ingen i klubben, ingen i laget, liker. Jeg har selv vært utsatt for det. Det er mobbing på et annet nivå, sier en annen spiller anonymt til avisen.

Brommapojkarna ligger på den utsatte kvalikplassen i Allsvenskan foran søndagens møte med Malmö.

Arjeti bekrefter Aftonbladets opplysninger. Spissen ble hentet inn som en stor profil foran sesongen, men havnet tidlig i trøbbel med Pimenta og skal ha blitt plassert i fryseboksen tidlig.

– Jeg ble hentet som en av de beste spillerne. Jeg er best betalt av alle. Likevel får jeg ikke spille. Han har noe personlig imot meg, sa Ajeti til Aftonbladet i juli.

Han gikk 11. august videre til Eskilstuna på nivå 2 og scoret sist helg sitt første mål - mot Norrby.

– Jeg har kanskje et rykte om at jeg er slik eller slik. Men alle i klubben vet at det ikke var min feil. Ikke mitt problem, hevder Bajram Ajeti.

Sist helg tapte Brommapojkarna 6–0 for Häcken i Göteborg.

Spillerne forteller anonymt at innsatsen deres i evalueringen har blitt karakterisert med seksuelle uttrykk.

Hverken Luis Pimenta eller sportssjef Daniel Majstorovic vil kommentere opplysningene. Klubbens pressesjef Peter Appelquist opplyser at duoen ønsker å konsentrere seg om neste kamp.

– Skulle dette ha skjedd ligger det ekstremt langt borte fra våre verdier. Det er ikke akseptabelt, sier klubbdirektør Henrik Nilsson.