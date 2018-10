VEKKER AVSKY: Det er dette banneret – som Lillestrøm-supporterne holdt opp i annenomgang i kampen mot Brann – som får Fotball-Norge til å reagere sterkt. Foto: GJERT MOLDESTAD

Raser mot LSK-supporternes banner: – For noe lavmål

Flere reagerer sterkt etter at Lillestrøm-supporterne stilte med et «mind the gap»-banner på Brann Stadion søndag kveld. Selv hevder Kanarifansen at Fotball-Norge har feiltolket banneret.

Publisert: 07.10.18 21:54 Oppdatert: 07.10.18 23:01

Årsaken til raseriet er at flere tolker banneret som en henvisning til da en Brann-supporter ble påkjørt av T-banen i Oslo i augus t.

En 20 år gammel Brann-supporter ble alvorlig skadet, havnet på sykehus og måtte senere amputere den ene foten.

– Kanarifansen har altså et banner med «mind the gap». Stikk mot Brannsupporteren som skadet seg i Oslo. For noe lavmål. Håper dere er flaue, Lillestrøm SK , skriver den fremtredende Brann-supporteren Gjert Moldestad på Twitter .

«Mind the gap»-banneret Lillestrøm-supporterne holdt opp på Brann Stadion, er identisk med varseltegnet som blant annet brukes på tog- og T-banestasjoner for å minne folk på avstanden mellom selve toget og plattformen.

20-åringen som ble skadd i Oslo, har fått med seg banneret.

– Det er registrert. Jørgen hever seg over dette og føler derfor ikke behov for å kommentere saken ytterligere, skriver faren hans i en melding til Bergens Tidende .

LSK-supporterne avviser kobling

Talsmann i Kanarifansen, Thor-Arne Sandli, mener imidlertid at Fotball-Norge har feiltolket betydningen av banneret.

– Tanken bak banneret var at det var myntet på våre egne. Vi har klart å bygge opp et lite gap ned til nedrykksstriden gjennom to kjempesterke seiere. Tanken bak banneret var å minne våre spillere på at de måtte være bevisste på det gapet ned. Men så forstår jeg at denne blir oppfattet som kontroversiell, sier Sandli til VG.

– Tenkte dere ikke over ulykken med Brann-supporteren i det hele tatt?

– Det er jeg ikke i stand til å kommentere. Denne er laget av undergrupper i Kanarifansen, og ikke av Kanarifansen som offisiell supporterklubb. Men det har nok sklidd litt under radaren, sier Sandli.

– Forstår du at folk kanskje vil slite med å tro på den versjonen?

– Ja, det kan jeg fint forstå. Og jeg forventer heller ikke at alle tror på den heller. Men det er sånn det er blitt fortalt til meg, og da er det den versjonen jeg må gi videre, sier Sandli.

Ringte på igjen

Knappe 20 minutter etter intervjuet, ringte talsmannen på igjen til VG.

– Jeg vil gjerne si at Kanarifansen som organisasjon tar avstand fra den doble betydningen banneret kan ha hatt. Dette er laget av en utbrytergruppe av Kanarifansen, og har nok sklidd litt under radaren hos oss, sier han.

– Du tror det bevisst kan ha hatt en dobbel betydning?

– Det kan jeg ikke uttale meg om. Men vi i alle fall gå en runde internt og snakke om hva som er god supporterkultur og hva som ikke er god supporterkultur, sier han.

– Ser du for deg at dette kan få noen konsekvenser?

– I utgangspunktet ikke så vil det vel ikke rent juridisk få noen konsekvenser, siden det er ytringsfrihet i Norge. Men vi må helt klart ta en runde på det, sier han.

Klubben med støttemelding

På sin offisielle Twitter-profil har Lillestrøm Sportsklubb uansett gått ut med et klart og tydelig standpunkt:

Selv sportsdirektør Simon Mesfin har rykket ut med en personlig melding.

– Ekstremt godt med poeng i Bergen i kveld. Men samtidig utrolig trist å se dette banneret på stadion som absolutt ikke skal vises frem på noen stadion. Beklager på det sterkeste til Jørgen og @skbrann . God bedring Jørgen, du er en sterk mann, skriver LSK-mannen på Twitter.

Etter at oppgjøret, som endte 1–1 etter en sen scoring av Kristoffer Ødemarksbakken, ble Lillestrøm-kaptein Frode Kippe konfrontert med banneret av Eurosport.

– Uff, nei, det har jeg ikke tenkt noe på. Det er bare tragisk hele greia, så det ... det er vanskelig å si om det ... Det kan jeg ikke svare på, jeg har ikke sett noen ting, svarte en tydelig oppgitt Kippe.

Overfor VG rister Branns daglige leder, Vibeke Johannesen, nærmest bare på hodet av banneret.

– Vi valgte ikke å sensurere banneret. I stedet hadde vi en dialog med supporter-koordinatoren, og vi var enige om at et slikt banner, et slikt budskap, sier mer om Lillestrøm enn oss. Det er da så mye de kan komme med ... og så velger de dette. Så dette går nok mer ut over LSK enn oss. Og Lillestrøm får ta dette på sin kappe. Og vi syns ikke noe om det valget de gjør, vi syns kommuniseringen ut er dårlig. Vi tenkte: "Vil dere virkelig dette?". Men det er deres valg, sier Johannessen til VG.

– Kvalmende og umenneskelig

Mens enkelte antyder at banneret kan spille på avstanden mellom Rosenborg og Brann på tabellen, virker majoriteten i sosiale medier klokkeklare på at banneret er en klar henvisning til Brann-supporteren som ble hardt skadd på T-banen i Oslo.

Tidligere TV 2-profil Davy Wathne reagerer med avsky dersom det viser seg at banneret sikter til ulykken på T-banestasjonen.

– Kvalmende. Hinsides. Umenneskelig. Hvis det er budskapet, regner jeg med at personene bak aldri mer slipper inn på en norsk fotballarena, skriver Wathne.

Han følger opp med å kreve at Sportsklubben Lillestrøm tar ansvar for å finne de skyldige:

Selv LSK-supportere tar sterkt avstand fra saken:

Håper supportermiljøet kan slå tilbake

Hendelsen i Bergen setter Kanarifansen nok en gang i søkelyset. For få uker siden endte det med voldsomme reaksjoner da supporterklubben varslet en stilleprotest i forbindelse med skjebnekampen mot Tromsø .

– Vi har vært litt uheldige med medieomtalen i det siste, og jeg skulle ønske at vi ikke fikk nok en negativ sak knyttet til oss. Jeg vil si at ting har vært ment i beste mening, men at det har slått feil ut. Jeg håper alle i og rundt Lillestrøm-miljøet klarer å snu det negativt til et positivt fokus nå, sier Sandli.