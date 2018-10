TET-TRENERE: Lars Bohinen og Vegard Hansen, trenere for henholdsvis Aalesund og Mjøndalen. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Aalesund overtok tabelltoppen - Viking tapte igjen

FOTBALL 2018-10-07T18:03:33Z

(Ham-Kam-Aalesund 1–3, Viking-Tromsdalen 2–4, Ull/Kisa-Mjøndalen 2–2) Det ble en god søndag for Aalesund, som overtar tabelltoppen etter at Mjøndalen klarte bare uavgjort og Viking gikk på et nytt tap.

Publisert: 07.10.18 20:03

Forrige helg dummet Viking seg ut mot Florø, mens Aalesund klarte bare uavgjort mot Jerv. Mjøndalen var derfor det eneste av de tre tetlagene som vant.

Men de klarte ikke å holde på serieledelsen etter at det ble 2–2 mot Ull/Kisa søndag. Nå leder Aalesund med bedre målforskjell enn Mjøndalen, men begge har 53 poeng.

Lars Bohinens Aalesund vant 3–1 i bortekampen på Hamar. Ham-Kam fikk en vrien oppgave da Markus Solbakken fikk rødt kort 20 minutters før slutt. Da sto det 2–1 til gjestene, og så økte Habib Gueye til 3–1 etter at Aron Elis Thrandarson hadde holdt en instruksjon fra læreboka ved å gå til dødlinjen og legge 45 grader tilbake.

Sammen Thrandarson hadde forarbeidet også da Holmbert Aron Fridjonsson utlignet til 1–1, mens Torbjørn Agdestein scoret det viktige 2–1-målet. Fridjonsson måtte ut med skade etter en drøy times spill.

– Vi har godt håp om at han blir klar til neste kamp, som er om 16 dager, sier trener Bohinen til VG. Aalesund får besøk av Viking i neste serierunde.

– Vi har en tøff innspurt. Vi har to topplag og to bunnlag. Alle har noe å spille for. Men hvis vi gjør jobben vår, så skal det bli bra. Alt er opp til oss selv, sier Torbjørn Agdestein til Eurosport.

– Det kommer til å bli tett helt inn. Det er viktig at vi konsentrerer om de tingene vi kan kontrollere selv, sier Lars Bohinen til VG.

Mjøndalen har hjemmekamp mot Jerv i neste serierunde.

Viking tok føringen tidlig ved Johnny Furdal, og Kristian Thorstvedt stanget inn 2–0 før 1. omgang var halvspilt. Men Tromsdalen kom tilbake og reduserte til 2–1 ved Vegard Lysvoll, som skjøt ved siden av muren og ballen lurte seg inn ved stolperoten.

Ti minutter ut i 2. omgang, var Sondre Bjørnshol uheldig og satte ballen i eget mål slik at det sto 2–2 i Stavanger. Han skulle heade ut til corner, men traff i stedet nettmaskene.

Viking-problemene skulle ikke stoppe med det: Anders Jenssen sendte Tromsdalen i ledelsen 3–2 og så ble det 4–2 ved Mohammed Jama.

En miss hos Ull/Kisa gjorde at Mjøndalen kunne gå i føringen ved Sarpsborg-klare Jonathan Lindseth. Det var Olivier Occéan som sto bak pasningen. Men vertene kom tilbake og utlignet til 1–1 på en klassescoring av Ole Andreas Nesset.

Lars-Jørgen Salvesen ga Ull/Kisa 2–1-ledelse, men Tonny Brochmann utlignet for Mjøndalen.