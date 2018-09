MÅLLØS: Ada Hegerberg var tidligere denne uken i Norge for å spille mot Avaldsnes. Der ble hun tatt godt i mot, men det ble ikke mål. Det ble det heller ikke i søndagens seriekamp. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Hegerberg svarer kritikerne: - Jeg blir stemplet som en primadonna

FOTBALL 2018-09-16T14:54:40Z

(Guingamp 0–3 Lyon) Ada Hegerberg (23) mener det er helt feil at hun setter seg selv foran laget.

Publisert: 16.09.18 16:54 Oppdatert: 16.09.18 18:32

Tross at Norge kvalifiserte seg til neste sommers VM , som spilles i Frankrike og finalen går på Lyons stadion, står spissen på sitt nei til Norge.

Da hun var i Norge med sitt Lyon for å spille Champions League-kamp mot Avaldsnes tidligere denne uken, avslo hun spørsmål rundt landslaget.

– Primadonna-stempling

I et intervju med svenske SVT derimot åpnet Hegerberg litt om oppmerksomheten som kommer rundt henne.

– Det er veldig interessant at når temaet kommer opp, så blir jeg stemplet som en primadonna, at jeg setter meg foran laget, og det blir mye snakk om ego. Det er egentlig tatt helt ut av sammenheng og er helt feil, sier Hegerberg i et eksklusivt intervju med SVT .

Fotballekspert Vidar Davidsen hevdet i fjor høst at superstjernen satte seg selv foran laget.

Derfor vil hun ikke snakke om landslaget:

Ny seier søndag

Nylig ble det kjent at hun hadde fjernet flere landslagsprofiler som Guro Reiten og Maren Mjelde i sosiale medier.

Lyon tok sin tredje strake seier i den franske toppdivisjonen søndag med 3–0 borte mot Guingamp. Hegerberg spilte i 73 minutter uten scoring. Eugenie Le Sommer satte alle tre målene for Lyon.

Klubben har i likhet med PSG, hvor søster Andrine Hegerberg spiller, full pott.

I fjor scoret Hegerberg 31 mål på 20 ligakamper for Lyon - i tillegg til 15 mål i Champions League som klubben vant. Det gjør at hun er en av tre nominerte til FIFAs kåring av «årets spiller». Vinneren blir offentliggjort 24. september.

Her løfter Hegerberg Champions League-pokalen: