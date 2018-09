– SANDEFJORD FORTAPT: Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim, til venstre, føler seg trygg på at Sandefjord må spille 1. divisjonsfotball i 2018. Her med Tor Ole Skullerud og Susanne F. Wergeland. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Ekspertene: – Disse rykker ned fra Eliteserien

FOTBALL 2018-09-14T18:45:18Z

Fem lag må kjempe for eksistensen i Eliteserien denne høsten. Ekspertene tror Sandefjord er fortapte – og at enten Start eller Stabæk slår følge ned.

Publisert: 14.09.18 20:45

– Jeg tror Start og Sandefjord rykker ned. Sandefjord er for langt bak. Ut ifra kampprogrammet (se faktaboks) kan jeg ikke se hvordan Start skal ta veldig mye mer poeng enn nå, sier Kenneth Fredheim, Eurosport -kommentator.

Disse kampene gjenstår for bunnlagene: Strømsgodset: Ranheim (B), Molde (H), Sarpsborg (B), Haugesund (H), Sandefjord (B), Vålerenga (H), Brann (B), Lillestrøm (H), Stabæk (B) Lillestrøm: Start (B), Tromsø (H), Stabæk (H), Brann (B), Rosenborg (H), Ranheim (B), Bodø/Glimt (H), Strømsgodset (B), Kristiansund (H) Stabæk: Tromsø (B), Ranheim (H), Lillestrøm (B), Vålerenga (H), Brann (H), Bodø/Glimt (B), Kristiansund (H), Odd (B), Strømsgodset (H) Start: Lillestrøm (H), Bodø/Glimt (B), Vålerenga (B), Sarpsborg 08 (H), Tromsø (B), Molde (H), Sandefjord (B), Rosenborg (H), Haugesund (B) Sandefjord: Bodø/Glimt (H), Brann (B), Odd (H), Rosenborg (B), Strømsgodset (H), Kristiansund (B), Start (H), Sarpsborg (B), Molde (H) Rundt klokken 20.00 søndag 24. november foreligger fasiten.

Med ni kamper er det virkelig en kamp for tilværelsen i Eliteserien:

12. plass: Strømsgodset 22 poeng

13. plass: Lillestrøm 19 poeng

14. plass: Stabæk 19 poeng

15. plass: Start 17 poeng

16. plass: Sandefjord 12 poeng

– Sandefjord rykker helt klart ned. De har vist en veldig stigning og det virker som det er litt positivitet på gang i klubben, men jeg ser ikke hvorfor de skal begynne å vinne masse kamper nå, sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp.

– Hvem tror du slår følge med dem ned?

– Jeg heller mot Stabæk. De har et bra toppnivå, men er veldig variable. De har et ungt lag som mistet mange ledertyper i fjor. I tillegg føler jeg at spesielt hjemmekampene deres er tøffere enn for eksempel Lillestrøm sine, sier Torp.

Både Torp og Fredheim virker komfortable på at Strømsgodset berger plassen i eliteserien med grei margin.

– For Lillestrøm og Stabæk blir det en kamp for å unngå kvalikplassen. Erfaringsmessig er det et lag der nede som får momentum og tar mye poeng mot slutten, sier Fredheim.

Tror Lillestrøm kan ta stort steg i helgen

Lillestrøm har vært i øverste divisjon siden 1975. Klubben har ikke rykket ned en divisjon siden 1966. I år, igjen, spøker det rundt Åråsen. Start borte til helgen blir en nøkkelkamp.

– Alt er ikke klart da, men jeg tror Lillestrøm holder seg med seier i helgen, sier Torp.

– Hva med Start?

– Jeg har hele tiden tenkt at Start er hjelpeløse, men de ser litt bedre ut nå. Ut ifra trenden og det Rekdal har fått til, så ser det mye bedre ut. Kampen til søndag blir uhyre interessant, men personlig tror jeg Start greier seg, sier Torp.

Ifølge Lillestrøms Simen Rafn har man forstått alvoret på Åråsen.

– Vi er klare over hvor vi ligger. Vi frykter det blir tett og spennende helt inn. Det er fortsatt mange poeng som skal deles ut, sier Lillestrøm-backen.

Spillerne tror det er åpent

Han føler likevel laget er i flyten, selv om poengene har uteblitt. 26-åringen vil ikke tippe hvilke to lag som går ned.

– Jeg skal holde meg for god til å tippe det. Vi er i god tro på at vi holder oss, men det er flere lag bak oss som har begynt å finne formen og av erfaring vet vi at alt kan skje i de siste rundene, sier Rafn.

Stabæk klarte seg gjennom kvalik i 2016.

– Vi har alle muligheter. Lagene i bunn har ikke plukket mye poeng, så med noen seirer på rad rykker man opp flere plasser, sier Andreas Hanche-Olsen, Stabæk-kaptein.

– Hvem rykker ned?

– Jeg har ikke noe store formeninger om det. I Sandefjord ser det litt kjørt ut. Etter at vi scoret syv minutter på overtid skal det være tøft å komme seg tilbake, svarer stopperen.

