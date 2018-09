SPILTE EM-FINALE: Even Pellerud og Ada Hegerberg på banketten etter EM-finaletapet mot Tyskland i 2013. Foto: Robert S. Eik / VG

Pellerud støtter Sjögren: – Kan ikke stemme på Ada for å tilfredsstille nordmenn

2018-09-25

Flere eksperter reagerer på at Norges landslagssjef Martin Sjögren (41) unnlot å stemme på Ada Hegerberg (23) som verdens beste spiller.

Arilas Berg Ould-Saada

25.09.18

Kommentator Kasper Wikestad i TV 2 reagerer sterkt og kaller Sjögrens valg for «barnehagenivå». «Det blir barnslig, og det er vanskelig å si at det er en sportslig begrunnelse bak det», sier han. I NRK reagerer også fotballekspert Carl-Erik Torp på at Hegerberg kun fikk én stemme av kaptein Maren Mjelde og ingen av landslagssjefen: «Det er lite og det er lite i forhold til hva som er vanlig».

– Som trener stemmer du vel på de du synes er de beste spillerne. Men så er det vel sånn at hvis en norsk spiller har muligheten til å vinne, så burde man kanskje profilere det litt. Vi må være litt nasjonalistiske innimellom for å fremme våre egne. Men det er ikke tvil om at det er en helt annen greie her, sier fotballekspert og tidligere landslagsprofil Solveig Gulbrandsen til VG.

Slik var Hegerbergs reaksjon da Marta vant FIFA-prisen:

– Hadde det vært god stemning, hadde han nok stemt på Ada

At Sjögren ikke stemte på Hegerberg, knytter hun til Hegerbergs landslags-nei – til tross for at svensken forklarer sitt valg med at «de tre jeg stemte på, har vært bedre enn Ada Hegerberg» .

– Det er «fair enough» å basere stemmene på hvem han mener er best. Ada har prestert bra i Lyon, men kanskje ikke på landslaget da hun var der. Det er vel en grunn til at det skar seg, så da vil man fort tenke at den spilleren ikke er best. Men hvis det hadde vært god stemning, så hadde han nok stemt på Ada selv om hun ikke har vært god på landslaget. Men fordi det er dårlig stemning, så gjør han kanskje ikke det, sier Gulbrandsen.

Hegerberg endte på tredjeplass i FIFAs kåring av årets beste spiller, bak brasilianske Marta og tyske Dzsenifer Marozsan.

VG har vært i kontakt med tidligere landslagssjef Roger Finjord, som var Hegerbergs trener fra 2015 til 2016. Han ønsker hverken å kommentere Sjögrens valg eller uttale seg om hvem han ville stemt på.

Pellerud synes kritikken er «merkelig»

Even Pellerud, som var landslagstrener fra 2013 til 2015, uttrykker sin støtte til Sjögren.

– Det må være hans frie valg å stemme på den han synes er best. Det gir mening for meg når han har blitt bedt om å stemme på den han synes er best, sier Pellerud til VG.

– Ville du stemt på Ada?

– Ada er en fremragende spiller, et stort talent som fortsatt har mye å bevise. Men en god fotballspiller.

– Men ville du stemt på henne?

– Det har jeg ikke tenkt på, og det ønsker jeg ikke å svare på.

– Forstår du at noen kritiserer Sjögrens valg?

– Det synes jeg høres veldig merkelig ut. Av hundre mennesker er det hundre oppfatninger om hvem som er gode fotballspillere. Han kan ikke stemme på Ada for å tilfredsstille nordmenn. Han må stemme basert på sin egen overbevisning.

– Kunne han ikke strukket ut en hånd ved å gi henne full pott?

– Det er sånn som dere i mediene tenker. Han må ha integritet når det kommer til sin egen oppfatning. Og er det noe Sjøgren har, så er det integritet. Han går ikke med flokken. Det skal han ha mye ros for, sier Pellerud, som har stemt i FIFA-kåringen flere ganger i rollen som norsk landslagssjef.

Ada Hegerberg har ikke besvart VGs henvendelser om Norges stemmer i FIFA-kåringen.