GODE VENNER: Danny Ings og Mohamed Salah, her på trening før Champions League-finalen i mai. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Avslører veddemål med Salah: – Gir meg halve Egypt

FOTBALL 2018-09-17T14:48:02Z

Liverpools utlånte spiss Danny Ings (26) har inngått et nokså spesielt veddemål med superstjernen Mohamed Salah (26).

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 17.09.18 16:48

I et intervju med Daily Echo forteller Ings, som nå spiller for Southampton, at han holder kontakten med Salah etter låneovergangen fra Liverpool.

– Da jeg dro, sendte han meg en melding og ønsket meg lykke til. Vi er gode venner, sier Ings til avisen.

– Lo først av det

På spøkefullt vis avslører han at han har inngått et veddemål med fjorårets toppscorer i Premier League :

– Han sa til meg at vi skulle ha en konkurranse. «Du og meg, fra nå av». Jeg lo først av det, men så sa jeg: «Kom igjen, la oss ha et veddemål».

– Som en spøk, ettersom jeg vet hvor høyt verdsatt han er og alt han gjør for landet sitt, så sa jeg: «OK, hvis jeg scorer flest mål, så gir du meg halve Egypt. Men hvis du vinner, så kjøper jeg en kaffe til deg. For jeg vet at han elsker kaffe.»

Foreløpig ligger Ings best an, med to mål på bare tre kamper fra start, mens Salah har scoret like mange på fem kamper.

VGs tips: Southampton-seier

Mandag kveld har Southamptons lånestjerne muligheten til å stikke fra sin Liverpool-kompis når Brighton kommer på besøk til sørkyst-derby i Premier League. Det er bare tre uker siden sist de møttes – da vant Southampton 1–0 på bortebane i ligacupen.

Brighton er svake på bortebane, der de ikke har vunnet en eneste kamp siden 4. november 2017, så det bør være store seiersmuligheter for Ings, Mohamed Elyounoussi og de andre lagkameratene.

Vi anbefaler et spill på Southampton-seier til 1,93 i odds. Kampen vises på TV 2 Sport Premium. Spillestopp er klokken 20.55.