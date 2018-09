Lehne Olsen venter straff etter dommerutbruddet: – Pinlig av meg

2018-09-03

Dagen etter utbruddet mot linjedommeren, sitter Thomas Lehne Olsen (27) igjen med svært dårlig samvittighet overfor lagkameratene. Nå frykter LSKs toppscorer at han mister den viktige nedrykksduellen mot Start.

Publisert: 03.09.18 11:04 Oppdatert: 03.09.18 11:25

– Jeg visste ikke engang at jeg kunne si sånne ting. Mange er skuffet over meg og mange forstår frustrasjonen, men det er pinlig av meg. Veldig uvoksent, sier Lehne Olsen til VG mandag.

En marginal offsideavgjørelse mot LSK-spissen like før pause i møtet med Vålerenga søndag, fikk 27-åringen til å rase mot dommeren .

– Han stiller opp i et intervju et minutt etter at hendelsen har skjedd. Da er du rimelig heit i toppen, sier Kenneth Kvebek, talsmann for Kanari-Fansen, til VG.

Lehne Olsen var rask med å beklage utbruddet sitt etter kampen:

– Jeg blir svært overrasket om han ikke får straff for dette, sier Kvebek.

Talsmann om pauseintervjuer: – En uting

Alle forstår frustrasjonen hans, men han sier det jo selv: Han burde tenkt seg bedre om, sier talsmannen, som ikke er spesielt positiv til at spillere skal stille opp til intervjuer i pausen kort tid etter at dommeren har blåst i fløyta.

– Det er en uting, både intervjuer i pausen og like etter kamp. Jeg mener man bør la spillere og trenere roe seg ned, men samtidig er det god underholdning når man får følelsene så tett på, sier Kvebek.

Lehne Olsen er ikke enig med Kanari-Fansens talsmann.

– Slike intervjuer hører med og det synes jeg ikke man skal ta bort. Du ser jo at det er masse følelser, at kampene vi spiller betyr noe. Det er jo det som er morsomt med fotball: At det betyr noe for folk. Samtidig skal vi være profesjonelle nok i de situasjonene slik at det vi sier ikke går utover noen eller at det kommer banneord, sier spissen.

Kan miste nedrykksduell

Nå venter både Lehne Olsen og Kanari-Fansen spente på om spissen blir straffet for utbruddet. Spissen selv har mandag formiddag ikke hørt noe fra Norges Fotballforbund om han må forklare seg eller om han kan risikere straff.

– Jeg er forberedt på det verste, men håper på det beste, sier 27-åringen.

Blir det karantene på spissen, så vil den viktige nedrykksduellen mot Start i neste serierunde gå uten LSK toppscorer.

– Det er det jeg sitter igjen med i dag. Jeg har selvfølgelig veldig dårlig samvittighet for det jeg sa til dommeren, men også overfor lagkameratene mine. Hvis jeg mister den kampen fordi jeg drar på meg en karantene på en så dum ting... sier Lehne Olsen.

Kommunikasjonssjef i NFF, Ynge Haavik, sier til VG at fotballforbundet har bedt om en redegjørelse fra Lillestrøm i saken.

– Fotball er mye følelser i kampens hete, men samtidig er det viktig at vi omtaler hverandre på en respektfull måte. Hvorvidt dette blir en sak eller ikke, er opp til påtalenemda. Først vil vi be om en redegjørelse fra spilleren, deretter blir det opp til påtalenemnda å vurdere saken, skriver Haavik i en SMS til VG.

John Arne Riise ble straffet for sitt utbrudd mot dommer Trond Ivar Døvle etter en kamp i 2016 :

Lehne Olsen la seg flat og beklaget utbruddet kort tid etter kamp.

Kvebek håper det kan være formildende med tanke på en straff, men forventer likevel at romerikingenes toppscorer vil miste nedrykksduellen mot Start neste runde.

– Vi mister toppscoreren vår. Det sier seg selv at dette ikke er bra, men vi får gjort lite med det. Vi får forholde oss til den avgjørelsen som kommer, sier Kvebek.

VG har vært i kontakt med Start-trener Kjetil Rekdal som ikke har lyst til å kommentere om han synes Lehne Olsen bør få karantene eller ikke. Frode Kippe må stå over oppgjøret mot Kristiansand-klubben på grunn av gule kort, men Rekdal vil ikke snakke om at det kan være en fordel.

– Karantener er en del av spillet utover høsten, vi har en karantene vi også, sier Rekdal, som sikter til Elliot Käck, som fikk sitt fjerde gule i oppgjøret mot Kristiansund.

Med helgens resultater ligger Start kun to poeng bak Lillestrøm.

– Oppgjøret ville vært viktig uansett, men det er klart at for hver kamp som går så øker presset. Det er en stund til kampen, så tiden skal vi bruke på å trene godt. Vi har vært på høyde med motstanderne våre i store deler av de siste kampene, men må jobbe for å få mer ut av det vi driver med. Det blir en kamp som kommer til å bety mye for begge lag, sier Rekdal.