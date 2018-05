TUNGVEKTER-MØTE: Lørdag møtes Zinédine Zidane (t.v.) og Jürgen Klopp i Champions League-finalen. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Britisk journalist til VG: – Ser ingen scenario hvor Liverpool vinner finalen

Publisert: 25.05.18 16:36 Oppdatert: 25.05.18 17:33

FOTBALL 2018-05-25T14:36:14Z

Journalist i The Guardian, Sid Lowe (41), har svært liten tro på at Liverpool går seirende ut av kampen mot det han mener er «historiens beste lag».

– Realiteten er at dette er Real Madrid – og dette er denne generasjonen Real Madrid-spillere. Jeg tror ikke noe lag noensinne har hatt en så bra tropp. 17–18 av de 25 spillerne i Real Madrid-troppen er alle blant de fem beste i sin posisjon.

– Real Madrid kommer til å vinne Champions League . Jeg vet ikke hvordan, men de kommer til å gjøre det, uansett om de spiller bra eller dårlig. De finner alltid en vei. Jeg ser ingen scenario hvor Liverpool vinner finalen.

Det sier den britiske The Guardian-journalisten Sid Lowe til VG. Lowe er bosatt i Madrid, og følger spansk fotball tettere enn de fleste. Han har nettopp landet i den ukrainske hovedstaden Kiev da VG snakker med ham på telefon.

Og faktum at kampen spilles i Kiev, forsterker bare hans tro på at Real Madrid står igjen som seierherre – for tredje gang på rad, og for fjerde gang på fem år.

– Det er en forferdelig stadion. Den tar 70.000 mennesker, men det er løpebane rundt og det kommer ikke til å bli noe skikkelig trøkk. Støyen og energien fra fansen er det som har bidratt for Liverpools del i disse magiske hjemmekampene på Anfield, men det får de ikke på lørdag, slår han fast.

Trekker frem Sir Alex Ferguson

Han er klar på at uansett utfall i Champions League-finalen, har Liverpool hatt en fantastisk sesong, og at det naturligvis ville være enormt for The Reds å vinne turneringen for første gang siden «Mirakelet i Istanbul» i 2005.

Men det skal noe helt spesielt til for at de gjør nettopp det, ifølge Lowe.

– De har ingenting å komme med fra benken og må vinne med startelleveren. Dersom de skal vinne må de drepe Real Madrid tidlig, de kan ikke leve med uavgjort lenge. Real Madrid har ikke hatt en motstander som Liverpool ennå, som spiller med det presset og den intensiteten de har, men samtidig er dette en Real Madrid-utgave som har vist gang på gang at de kan slå deg om de spiller bra, dårlig eller helt på det jevne.

– Jeg tror Liverpool må lede 2- eller 3–0 tidlig for å stikke av med pokalen.

Lowe drar paralleller mellom Zinedine Zidanes Real Madrid og Sir Alex Fergusons Manchester United fordi «man vet alltid at de kommer og at de bare trenger den ène sjansen».

– Hvis Liverpool leder har spanjolene selvtillit nok til å vite at de «alltid» slår tilbake, og det skaper usikkerhet hos motstanderen. Skaffer Real en utligning eller redusering tenker motstanderen «nå skjer det igjen». I tillegg har de så mye bedre spillere enn alle andre, og kan dermed score på så utrolig mange måter, sier han.

– Zidane sitter trygt

Jürgen Klopps menn avsluttet sesongen med å sikre 4.-plassen i Premier League, mens Real Madrid ble nummer tre i La Liga. Det har – til Real Madrid å være – vært en skuffende sesong.

Men laget som har tatt seg til finalen gjennom å ha møtt lag som Tottenham, Borussia Dortmund, PSG, Juventus og Bayern München er eksperter i Champions League, og det tror Lowe kommer til å komme tydelig frem lørdag kveld.

– De har skuffet og vært milevis bak Barcelona i La Liga, men du ser at de er sterkere i Champions League, og de er det i den moderne fotballen, i æraen av superklubber, og Real har levert gang på gang.

Og uansett utfall tror han Zinédine Zidane sitter trygt som Real Madrid-manager.

– Det er mange som tenker at dette er en «must win» for Zidane, men den tanken er bare merkelig. Så lenge Liverpool ikke ydmyker Real i finalen, sitter Zidane trygt.

Bedre enn Guardiolas Barca

Og én av tingene han gir Zidane mye kred for, er jobben han har gjort med Cristiano Ronaldo, som er tidenes mestscorende spiller i Champions League (120 mål). Lowe mener Ronaldo har gått fra å være mer komplett og mer involvert, til å bli en av de beste spissene noensinne.

Ronaldo har scoret i fire Champions League-finaler, og hvis han gjør det igjen – og er med på å skaffe Real Madrid deres 13. pokal i turneringen – tror Lowe han tar et stort steg nærmere å bli ansett som tidenes beste fotballspiller.

Og han er allerede klar på at dette er tidenes beste tropp. Bedre enn Pep Guardiolas Barcelona (2008–2012).

– De er briljante, men vanskelig å definere. De har ikke den spillestilen man kunne peke ut med Guardiolas Barca, men de vinner mer, men det Barca-laget hadde en varig effekt med hvordan de fremsto og spilte. Man ser Real spille og tenker at «wow, de er virkelig gode», men dette Real-laget har ikke revolusjonert noe. Det gjorde Barca.

Revolusjon eller ei, Real Madrid er 90 minutter unna å gjøre noe ingen har gjort før på herresiden – å vinne Champions League tre ganger på rad.