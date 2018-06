TO INNHOPP: Alexander Sørloth, som her skaper en stor sjanse mot Panama, har fått lite spilletid i de to siste landskampene. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Sørloth fikk minst tillit av Lagerbäck: – Har ikke fått noe svar

Publisert: 07.06.18 12:04 Oppdatert: 07.06.18 13:36

ULLEVAAL (VG) Premier League-spissen Alexander Sørloth (22) har ikke fått noen forklaring på den lille spilletiden i de to siste landskampene.

– Det må du nesten spørre sjefen om. Det har jeg ikke fått noe svar på. Jeg vil alltid spille mest mulig og skulle selvfølgelig startet begge kampene, sier Sørloth til VG.

Crystal Palace-spilleren er den eneste av de fem spissene i Lars Lagerbäcks tropp som ikke fikk spille en sammenhengende omgang mot Island eller Panama.

Bjørn Maars Johnsen startet begge kampene og spilte totalt 132 minutter, mest av de fem spissene. Deretter følger Tarik Elyounoussi (74 min.) og Joshua King (61). Sørloth fikk totalt 48 minutter, tre flere enn Ola Kamara, men han fikk spille hele andreomgangen mot Panama – og spilte ikke mot Island på grunn av en sen ankomst fra USA.

– Jeg føler jeg vet hvor jeg har Lars. Nå mistet jeg forrige samling, og da gjorde Bjørn (Maars Johnsen) og Tarik (Elyounoussi) det veldig godt. Stort sett alle spissene har gjort det veldig bra i det siste, så det ble som det ble, men jeg føler at jeg gjorde en veldig god figur, sier Sørloth, som kom inn og scoret i kampen mot Island.

Mot Panama burde han notert seg for en assist, men Kamara misbrukte en gigantisk mulighet på åpent mål.

Lars Lagerbäck hintet for noen uker til at det kunne bli lite med spilletid på Sørloth, da han fortalte at trønderen var den han ville vraket hvis én av de fem spissene måtte ut. Det forklarte han med Sørloths mangel på spilletid i Crystal Palace på slutten av sesongen: Ikke et eneste minutt siden 2-1-tapet mot Chelsea den 10. mars.

– Det var ikke tilfeldig, sier Lars Lagerbäck til VG på spørsmål om hvorfor Sørloth tapte «minutt-kampen» blant spissene.

– Når vi har fem spisser må vi vurdere nøye. Han har jo vært borte fra kamper i lang tid. Det var en av årsakene. Og så ville vi gjøre disse prioriteringene for å se hvordan flere spillere fungerer, sier landslagssjefen.