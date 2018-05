GIGANTENE: Cristiano Ronaldo og Mohamed Salah har begge vært enorme for henholdsvis Real Madrid og Liverpool. Foto: AFP

Ekspertene: Derfor taper Liverpool finalen

Publisert: 26.05.18 17:20

FOTBALL 2018-05-26T15:20:49Z

Liverpools forrykende angrepstrio til tross, ekspertene VG har snakket med tror Real Madrids erfaring blir utslagsgivende i Champions League-finalen.

Real Madrid har muligheten til å vinne turneringen for tredje gang på rad – og for fjerde gang på de siste fem årene – mens Liverpool på sin side jakter sin første Champions League -pokal siden 2005.

Real Madrid må, ikke overraskende, tåle å bære favorittstempelet. Et stempel de fortjener, mener Petter Veland, Viasats ekspert på spansk fotball.

Ronaldo vs. Salah

– Det som taler for at Real Madrid skal vinne, er erfaringen de har i turneringen. Turneringen er viktig for klubben, og de setter alle kluter til for å lykkes i den. Det har nesten blitt en vanesak å være finalist for Real Madrid.

Veland tror også Real Madrid tjener på at kampen ikke spilles på Anfield.

– Faktum at det er nøytral bane, og over 90 minutter, taler til Real Madrids fordel. Liverpool har levert fantastiske hjemmekamper med The Kop i ryggen.

Men hvor kan Liverpool ta Real Madrid? Svaret er åpenbart, ifølge Veland.

– Angrepstrioen. De har vist at de kan hamle opp med stort sett alle. Real Madrids svakhet er at de er inne i et spor hvor de er gode offensivt og ikke like gode defensivt. Måten de spiller på og måten de fremstår, består i stor grad av å ta mye risiko, sier han, og trekker frem duellen mellom Marcelo og Mohamed Salah, som han mener kan bli avgjørende.

Men Veland tror også at duellen mellom målmaskinene Mohamed Salah og Cristiano Ronaldo blir viktig.

– Men for Salahs del er dette en helt ny utfordring, å levere i en finale. For Ronaldo handler det bare om at han skal gjøre det – igjen.

Ronaldo har scoret 15 mål i årets utgave av Champions League. I videovinduet kan du se samtlige:

– Hvem tror du vinner Champions League?

– Jeg tror Real Madrid vinner. Jeg har latt meg begeistre av Liverpool i både Premier League og Champions League, og hvis de skulle vinne, er de fortjente vinnere. Men, jeg tror spanjolene tar det på kvalitet, erfaring og faktum at det er nøytral bane. Jeg har en snikende følelse av at den som scorer først kommer til å tape.

– Jeg tror Liverpool scorer først, men ender opp med å tape 3–1.

– En gigantisk prestasjon

– For meg er dette en kamp mellom kolossal vinnermentalitet og rutine på den ene siden, og ungdommelig pågangsmot og sult på den andre, sier TV 2-kommentator Øyvind Alsaker til VG.

Liverpool endte som nummer fire i Premier League, og er uansett sikret Champions League-spill neste sesong. Han har en følelse av at Liverpool overrasker igjen.

– I august i fjor hadde absolutt ingen sett for seg at Liverpool skulle være i finalen. Men de har fått på plass et helt annet fundament, og det vil være en gigantisk prestasjon hvis de vinner.

– Rutinen Real Madrid har, kan være helt avgjørende. Det å vinne skaper og genererer nye seiere, og de har nesten ikke behøvd å kjøpe nye spillere fordi de har hatt de beste i så mange år. Likevel er det mange som har følelsen av at Liverpool vinner. Gitt Liverpools resultater når de har vært underdogs, og den enorme energien de har – og ikke minst Klopps evne til å få frem denne energien, er kampen mer åpen enn den kanskje burde vært.

– Hvem tror du vinner Champions League?

– Hodet sier Real Madrid, magen sier Liverpool.

Tror på Real Madrid

– Finaleerfaringen taler for at Real Madrid skal vinne. De har mange store spillere, og de løfter seg ofte i store kamper. Seiersmaskinen Cristiano Ronaldo foran og seiersbanditten Sergio Ramos bak, sier VGs fotballjournalist Trond Johannessen.

Zinédine Zidane har uttalt at han frykter Liverpools angrepstrio, og nettopp det kan likevel være med på å bikke finalen i engelskmennenes favør, mener VGs fotballjournalist.

– Den offensive kraften, med Firminos hode og Salah og Manés bein. Overskuddet og entusiasmen, og ikke minst lettelsen over å ha sikret Champions League-plassen neste høst.

– Hvem tror du vinner Champions League?

– Jeg tror Real Madrid blir for sterke, og at de vinner 3–1 eller 3–2.