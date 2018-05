ETTERFØLGER: Unai Emery og Arsène Wenger fotografert da Paris Saint-Germain og Arsenal spilte Champions League-kamp i september 2016. Foto: Gonzalo Fuentes / X01095

BBC: Denne mannen overtar etter Wenger

Publisert: 21.05.18 21:06 Oppdatert: 21.05.18 21:44

Unai Emery (46) er ifølge BBC tiltenkt rollen som ny Arsenal-manager etter Arsène Wenger.

Den 46 år gamle spanjolen er ledig på markedet etter at det er klart at han forlater Paris Saint-Germain etter å ha vunnet Ligue 1-gull én gang og fire franske cup-titler i sine to år ved roret.

Emery har tidligere vært suksesstrener for Sevilla, som vant Europa League tre ganger under hans ledelse: 2014, 2015 og 2016.

Fakta Emery som trener: 2005–2006: Lorca Deportiva

2006–2008: Almería

2008–2012: Valencia

2012: Spartak Moscow

2013–2016: Sevilla

2016–2018: Paris Saint-Germain

BBC-journalisten David Ornstein skriver på twitter at Arsenal vil kunngjøre Emery som sin nye manager senere denne uken.

Ifølge BBC er ikke Emery fullstendig flytende i engelsk, men det er ikke ventet at språkbarrieren vil bli noe problem.

Emery blir i Paris Saint-Germain erstattet av Borussia Dortmunds Thomas Tuchel, som også var linket til Arsenal-jobben.

46 år gamle Emery er basker, og var mest på nivå to som spiller. Som trener har han hatt store klubber som Valencia, Spartak Moskva, Sevilla og nå altså Paris Saint-Germain.

Manchester City-assistenten Mikel Arteta har vært favoritt blant mange til å overta for Arsenal-legenden Wenger. Independent skriver at klubb-ledelsen har blitt overbevist av Emerys sterke merittliste - mens Arteta ville ha fått sin første jobb som hovedtrener.

Avisen skriver også at forhandlingene strandet på hvem Arteta ville ha med seg, og hvordan han ville passe inn som hovedtrener i Arsenals nye struktur.

BBC melder at det er Arsenal-direktør Ivan Gazidis som leder jakten på ny manager, sammen med sportsdirektøren Raul Sanllehi og rekrutteringssjefen Sven Mislintat.

Arsène Wenger var Arsenal-sjef i nesten 22 år.

PS: Arsenal bekreftet mandag at den spanske midtbanespilleren Santi Cazorla (33) er ferdig i klubben. Ryktene sier at han er på vei til Villarreal.

