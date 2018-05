SPORTING-SPISS: Bas Dost. Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

Portugisiske medier: Maskerte menn stormet Sportings treningsområde og angrep spillere

Publisert: 15.05.18 20:10 Oppdatert: 15.05.18 21:02

Omkring 50 maskerte menn tok seg inn på treningsområdet og angrep både spillere og støtteapparatet til den portugisiske toppklubben.

Det skriver blant andre den portugisiske avisen O Jogo. De rapporterer også at den nederlandske spilleren Bas Dost er blant dem som måtte få behandling etter angrepet.

På avisens nettsider er det et bilde av ham med to blodige kutt i pannen.

Den portugisiske storklubben endte på 3. plass i ligaen, misset Champions League-kvalik med tap i den siste serierunden, og utenfor banen går det ifølge Sport Witness enda verre med klubben.

De skriver at flere av spillerne ønsker seg bort fra klubben, og at stemningen mellom stallen og klubbpresident Bruno de Carvalho er dårlig. Søndag kveld, etter at laget hadde tapt for Marítimo, havnet kaptein Rui Patrício i en krangel med flere fans.

Nå virker det hele å ha eskalert drastisk.

O Jogo melder at omkring 50 maskerte menn på en eller annen måte fikk tilgang til garderobene på treningsområdet til klubben, at en garderobe ble rasert og at flere av spillerne ble angrepet.

Bas Dost, kroatiske Josip Misic og argentinske Rodrigo Battaglia skal ha fått unngjelde, i tillegg til to personer fra støtteapparatet.

A Bola går noe lenger, og skriver at manager Jorge Jesus, som egentlig er suspendert av klubbpresidenten frem til cupkampen neste søndag, også var involvert. De nevner i tillegg Marcos Acuña, Rui Patricío, William Carvalho og Raul José blant spillerne som var blant angriperens ofre.

Også portugisiske Record , som er store på nyheter angående Sporting, rapporterer om hendelsen. De skriver at de rundt 50 maskerte mennene var på området i omtrent 15 minutter uten at politiet rakk å komme på plass. De skriver også at en rekke spillere samt manager Jorge Jesus ble angrepet.

Sporting-ledelsen har selv sendt ut en uttalelse der den fordømmer det som omtales som «voldshandlinger og angrep mot våre spillere, trenere og øvrig støtteapparat», ifølge NTB.

