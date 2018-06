MISTER MAKKEREN: Eurosport og Kenneth Fredheim (til høyre) må klare seg uten Kjetil Rekdal resten av sesongen. Han skal trene Start. Foto: Ivar Grøtta Grav

Analyse: Derfor henter Start Rekdal

Publisert: 01.06.18 17:37

Starts prosjekt står ikke og faller på om de rykker ned eller ikke. Men det er definitivt en enorm fordel og forskjell om de klarer plassen i Eliteserien. Derfor ble Kjetil Rekdal (49) hentet inn.

Satsingen i Kristiansand fikk seg en foreløpig smell denne våren, både med svake resultater - og med den nødvendige sparkingen av hovedtrener Mark Dempsey.

Start har vunnet to av 12 seriekamper, scoret kun ni mål - og sluppet inn hele 27. Noe måtte gjøres, lite eller ingen ting fungerte. Desperasjonen var i ferd med å innhente den lille optimismen som var å spore i Kristiansand - før denne sesongen.

Internt i IK Start innrømmes det at ansettelsen av Dempsey ikke var vellykket, at det faktisk var en «liten tabbe». For Dempsey skal ha vært for mye kompis med spillerne.

I tillegg skal han ikke ha jobbet godt nok med noe av det viktigste å beherske i Eliteserien: Dødballer.

I sum ble det ikke bra nok. Tabben var, kanskje, også at IK Start ikke fikk inn en tydelig leder i spillergruppen, noe det skal gjøres noe med i sommervinduet.

Nøyaktig to uker tok det Start å hente en ny mann i sjefsstolen, siden Mark Dempsey ble sparket. Kjetil Rekdal har brukt tiden siden han forlot Vålerenga (for snart halvannet år siden) til å studere norsk fotball - som TV-ekspert.

Der ligger også noe av Rekdals fordel når han nå overtar et Start-lag uten selvtillit: Rekdal har sett alle Starts kamper, og han har dermed et mye bedre utgangspunkt/grunnlag enn mange andre aktuelle trenere.

Start kunne gått utenlands, funnet en flink fotballtrener, men likevel ville det vært en som trolig måtte ha brukt sju-åtte kamper på å få orden på laget. Da er vi fort oppe i 20 av 30 seriekamper før Start-skuta ville blitt snudd.

Og da ville det trolig vært for sent. Start trenger først og fremst en «quick fix», en som kan løfte laget og klubben umiddelbart. Det var det viktigste da klubben gikk på jakt etter Mark Dempseys etterfølger: Det langsiktige får hvile litt, å redde plassen er det viktigste.

Inn kommer Kjetil Rekdal, en mann med titler fra både Vålerenga og Aalesund, en mann som er kjent for å si det han mener - og for å ikke gå på kompromiss med noen. Han kan fort være rett mann, en trener/leder som spillerne automatisk vil lytte til, som vil stramme opp laget defensivt, som helt fra starten av vil være kalkulert i hvilke kamper Start bør og må vinne, og hvilke som kun er en bonus.

Siden 16-klubbs-serien ble innført i 2009, har «30 poeng» vært en nesten vedtatt poengsum for å klare seg. Og det stemmer godt med statistikken. 2015 er unntaket, de andre åtte sesongene har lag på kvalik eller direkte nedrykk ligget på rundt 30 poeng.

Denne sesongen kan det se ut som 30 poeng (et poeng i snitt pr kamp) heller ikke vil være nok. Start har i øyeblikket sju poeng, med 18 kamper igjen å spille. Tar Kjetil Rekdal 1,5 poeng i snitt resten av sesongen, ender Start på 34 poeng.

Det er trolig nok til ny kontrakt.

Men da nytter det ikke å slippe inn mer enn to mål hver kamp, eller score færre enn et mål pr kamp - begge deler har Start gjort så langt.

Alt dette vet Kjetil Rekdal bedre enn noen.