MOTGANG: Arsène Wenger er inne i en tung periode med Arsenal, som har tapt sine fire siste kamper. Nå tror mange at franskmannens periode i klubben snart er over. Foto: Eddie Keogh / Reuters

Arsenal i krise: Disse kan erstatte Wenger

Publisert: 06.03.18 06:39

Etter fire strake tap virker Arsène Wengers tid i Arsenal for alvor å nærme seg slutten. Navn som Carlo Ancelotti og tidligere Arsenal-spiller Mikel Arteta nevnes nå som mulige arvtagere.

Etter to tannløse 3–0-tap mot Manchester City , og 2–1-tapet mot Brighton i helgen, virker Wengers manager-karriere i Arsenal å nærme seg slutten med stormskritt.

Engelske Metro lister opp navn som Carlo Ancelotti, Joachim Löw og Mikel Arteta, som oddsekspertenes favoritter til å ta over for franskmannen.

TV 2s Premier League -ekspert Simen Stamsø-Møller har derimot et annet navn i tankene dersom Wenger er ferdig til sommeren.

– Du har typer som Carlo Ancelotti (58) og Guus Hiddink (71), men jeg vet ikke om det er veien å gå hvis man skal snakke om et skifte og en langsiktig tankegang. En som passer godt på alle mulige måter, som er vant med generasjonsskiftet og kontinuitet, er Eddie Howe. Han er for meg den soleklart mest spennende manageren i England. Bournemouth har spilt en fotball som i mine øyne er veldig offensiv. De har også bevist at de klarer å riste av seg dårlige perioder, sier Stamsø-Møller, og fortsetter:

– Klubber vil gjerne ansette trenere med meritter, men jeg er ikke sikker på om det er det Arsenal trenger. Det kan ta tid med Howe. Men Pep Guardiola trekker ofte frem han som en som gjør alt riktig og er en strålende fagmann.

Arteta-retur?

Et navn som har blitt nevnt i de engelske tabloidene de siste dagene er Mikel Arteta (35).

Spanjolen spilte på Arsenals midtbane fram til 2016, og er nå under vingene til Pep Guardiola i Manchester City, som assistenttrener.

– Det går ikke an å kalle noe for et trygt valg når man skal erstatte Wenger. Arteta har opplevd Wenger og Guardiola på nært hold. Han har sett feilene Wenger har gjort, og jobben Guardiola gjør. Guardiola er mye mer «hands on» og stiller høyere krav. I tillegg kjenner han klubben.

Wenger signerte i fjor sommer en ny toårskontrakt. Men med en sjetteplass i ligaen, svimlende 33 poeng bak Manchester City og 13 poeng bak Tottenham på fjerdeplass, ser sesongen ut til å bli en fiasko, med mindre de vinner Europa League.

Kan være over før sommeren

– Det har ofte svingt litt for Arsenal i løpet av sesongen. Hvorfor virker Wengers tid å nærme seg slutten nå?

– Jeg fikk noe støtte, og mye tyn, da jeg for to år siden var ganske knallhard i min påstand om at nå holder det. De samme feilene er gjentagende. Han har lykkes veldig godt med en oppskrift tidligere. Så har han sikkert stolt på at det kan funke igjen. Han traff utrolig godt på sammensetningen av «The Invincibles» (laget som gikk ubeseiret gjennom ligaen i 2003–04-sesongen, journ.anm.), som besto av smarte signeringer og noen unge som ble verdensklassespillere. Så innså han etter hvert at han var nødt til å være med på pengegaloppen. Men det funket ikke helt det heller. Han vil helst bruke egne metoder, der han utvikler lag med egne produkter. Han er veldig romantisk.

– Kan det være over for Wenger allerede før sommeren?

Det er en sjanse for det. Men basert på det man får av signaler fra klubben Arsenal gir ledelsen ganske blaffen i resultater, så lenge pengene renner inn. Jeg tror det har mye å si. Klubbledelsen må ha sportslige mål. Det har blitt mer en bedrift enn en ambisiøs fotballklubb. Men Wenger har ristet dårlige perioder av seg før. Går han før sommeren er det fordi han takker av selv.