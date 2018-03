Her kan ustoppelige Messi ha avgjort tittelkampen: – Kunst

Publisert: 04.03.18 18:07

(Barcelona – Atlético Madrid 1-0) Med en perle av et frispark, kan Lionel Messi (30) langt på vei ha sørget for at ligagullet returnerer til Catalonia.

Som så mange ganger før, ble den lille argentineren tungen på vektskålen, og hans scoring – av det vakre slaget – ble kronen på verket.

Etter 25 minutter ble Messi lagt i bakken etter å ha dratt seg forbi Thomas Partey, og argentineren stilte seg på sedvanlig vis opp for å ta frisparket.

Med kirurgisk presisjon skrudde han ballen over muren og i nærmeste kryss. Jan Oblak fikk en finger eller to på ballen–til ingen nytte.

Det var hans tredje frisparkscoring på like mange kamper.

Fortsatt ubeseiret

Og som om ikke det var nok, argentineren nådde (enda) en milepæl. Perlen mot Atlético det var scoring nummer 600 i hans svært meritterte karriere.

539 av de for Barcelona , de resterende 61 for Argentina.

Atlético Madrid hadde lite å by på før pause. De hadde faktisk ikke et eneste skudd på mål før hvilen. De tok mer og mer over i 2. omgang, men fant aldri veien til mål.

Barcelona tok alle tre poengene på majestetiske Camp Nou. Det betyr at de øker luken ned til Atlético fra fem til åtte poeng.

Og Barcelona er fortsatt ubeseiret i La Liga .

Luken ned til Real Madrid på 3. plass er nå på 15 poeng. Både Barcelona og Atlético skal møte «Los Blancos» før La Liga-sesongen er over.

Real Madrid ble seriemester i 2016/17-sesongen, men det er i hvert fall ingen tvil om at Barcelona er i førersetet til å ta tilbake ligatittelen denne sesongen.

PS! Et skår i gleden på en ellers god Barcelona-dag, var at Andrés Iniesta måtte byttes ut i første omgang etter å ha pådratt seg en skade.