I HARDT VÆR: Newcastle-manager Steve Bruce (t.v.) er omdiskutert blant fansen. Her sammen med Ole Gunnar Solskjær i kampen mot Manchester United for tre uker siden. Solskjærs menn vant 3–1. Foto: Stu Forster / POOL / GETTY POOL

Newcastle-fansen fortviler: − Risikoen for nedrykk er veldig stor

Newcastle har bare to seirer på de 16 siste forsøkene. Nedrykk truer i deres fjerde strake sesong i Premier League.

Publisert: Nå nettopp

– Risikoen for nedrykk er veldig stor, innrømmer Anders Mork Limmesand, kommunikasjonsansvarlig i den norske supporterklubben til Newcastle.

– Jeg vil gå så langt som å si at sannsynligheten er relativt stor, for nå kommer vi til å mangle våre tre beste offensive spillere resten av mars. Nå venter det viktige kamper mot lagene rundt oss, og deretter fem kamper på rad mot tøffere motstand. Fulham har fått sving på sakene, og Brighton viser mye god fotball - uten å få det til å klaffe. Det kan se stygt ut.

Anders Mork Limmesand snakker om Callum Wilson, om Miguel Almirón og om Allan Saint-Maximin, som alle er ute. Det er nå bare ett poeng ned til nedrykksplass.

Steve Bruce overtok som Newcastle-manager for Rafa Benitez sommeren 2019. Han debatteres hyppig om dagen.

– Majoriteten av fansen ville ikke ha ham da han ble ansatt. Litt ut fra hva han har vist tidligere, og litt fordi han har vært manager for Sunderland.

– Men han sier at han er ekte Newcastle-patriot og en «local lad»?

– Ja, men hvis han er så glad i klubben, burde han ha gått. Da burde han ha sett at det ikke er bra nok. Fansen er lei Bruce, sier Anders Mork Limmesand ærlig.

– Men det har gått ganske bra inntil nå?

– Vi hadde to gode år med Rafa Benitez i Premier League, og Steve Bruce levde nok litt på det den første sesongen sin. Men jeg er redd for at taktikken hans er på vei til å gå ut på dato.

Det har lenge gått rykter om salg av Newcastle. Mange av supporterne er lei av Mike Ashley. Men alternativet kan være et saudiarabisk investeringsfond med prins Mohammed bin Salman som styreleder.

– Hva som skjer videre, avhenger nok av om vi redder plassen i Premier League, sier Anders Mork Limmesand i den norske supporterklubben.

VG-tips: Newcastle-Aston Villa

* Newcastle er bare nødt til å komme i gang etter kun to ligaseirer på 16 siste forsøk (2-4-10). Slik er hvert eneste poeng av stor verdi for Newcastle og manager Steve Bruce, og i de to siste kampene har laget sikret seg to uavgjorte resultater.

* Vertene befinner seg kun ett poeng over nedrykksstreken og viktige spillere som Schär (f), Almirón (mb), Saint-Maximin (mb) og Wilson (a) er ute med skader.

* Aston Villa holder til på tabellmidten etter bare én ligaseier på fem siste (1-2-2). Lørdag ble det 0-0 hjemme mot Wolves. Og selv om laget har flere dyktige spillere, så er det akkurat som at noe mangler offensivt når Grealish (a) skadet. 25-åringen mangler i kveld også for femte strake matchen. Cash (mb) er friskmeldt.

* Under 2,5 mål til 1,67 i singleodds er et mulig spill. I HUB-forslaget går vi for uavgjort.

Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium