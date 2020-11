Fantasy Premier League Gameweek 9: Wildcard-grubling og skadetrøbbel

Salah-dansing, skader og sykdom er nøkkelordene før den neste runden. Samtidig «snur» kampprogrammet for flere av storklubbene.

Det betyr at en av VGs to Fantasy-journalister (meg, Mats) nå har aktivert wildcardet.

Den opprinnelige planen var å spare wildcardet helt frem til slutten av desember, men en under middels start (falt til 940k forrige runde), skadetrøbbel og et ønske om å endre strukturen i laget, gjorde at det ble aktivert allerede forrige helg.

Skaden til Trent Alexander-Arnold var dråpen som fikk begeret til å renne over. I tillegg lå forholdene dårlig til rette for å få inn City-spillere, Callum Wilson ble meldt usikker og Aston Villa virker overbevisende.