NØKKEL-MENN: Mens Dominic Calvert-Lewin bøtter inn mål for Everton, er Marcel Brands (t.v.) veldig sentral når det gjelder å hente de rette spillerne. Foto: NTB

Han er Evertons «hemmelige» våpen

Marcel Brands (58) er sportsdirektøren som Everton-manager Carlo Ancelotti (61) lovpriser. Kan han være mannen som Manchester United velger når de endelig skal ansette en slik mann?

Nå nettopp

Her er alle våre oddstips

Liverpool Echo skriver at Brands er koblet til Manchester United - uten at avisens Everton-reporter Adam Jones legger fram konkrete opplysninger.

Det som derimot er sikkert, er at Carlo Ancelotti mener det er svært viktig at Everton klarer å beholde nederlenderen.

– Jeg synes han gjør en fantastisk jobb. Han har vært lengre i denne klubben enn meg, sier Ancelotti om Brands, som kom fra PSV Eindhoven sommeren 2018.

– Jeg fant klubben velorganisert og en veldig viktig speideravdeling. Så jeg tenker at det vil være viktig for ham å fortsette og komme til en avtale med klubben.

Brands er inne i sin siste sesong av den nåværende avtalen med Everton.

Her kan du spille Lotto og Vikinglotto!

Nederlenderens karriere som sportsdirektør tok av da han kom til AZ Alkmaar i 2005. Sammen med trener Louis van Gaal oppnådde han sterke resultater i Eredivisie, som de vant i 2008/2009-sesongen. Disse årene hentet han inn og utviklet karer som Graziano Pelle, Sergio Romero og Mousa Dembele.

Senere fortsatte suksessen i PSV Eindhoven der Brands signerte navn som Gini Wijnaldum, Kevin Strootman, Dries Mertens og Davy Propper - og etter hvert solgte dem med stor fortjeneste.

Marcel Brands’ resultater har gjort ham kjent rundt i Europa, og Chelsea skal ha vært i bildet før han endelig underskrev for Everton i 2018. Han erstattet Steve Walsh.

Her kan du spille Lotto og Vikinglotto!

Manchester United er som kjent en av de få toppklubber i verden som ikke har en sportsdirektør.

– For meg er det vanskelig å forstå at ikke alle klubber har en spesialist som håndterer de 60-70 prosentene av budsjettet som gjelder A-laget, sa Sevillas kjente sportsdirektør Monchi til Telegraph nylig - da spørsmålet om denne stillingen i Manchester United kom opp.

VG-tips: Everton-Leeds United

* Everton slo Fulham 3-2 på vakre Craven Cottage i London for en uke siden, og fikk med det satt en stopper for en skummel formutvikling med tre ligatap på rad. De tre nederlagene kom mot Man.Utd., Newcastle og Southampton. Vi mener at det ikke var helt uventet at laget fikk en reaksjon etter sin pangstart med fire åpningsseirer.

* Men det er historie nå, og hjemmelaget håper selvsagt at Fulham-seieren kan være en plattform å bygge videre på. Det blir uten Digne (f) som er skadet. Fra før av er kaptein Coleman (f) fraværende.

* Leeds har bare vunnet én av seks seneste, men det var til gjengjeld 3-0 ute mot formsterke Aston Villa (1-1-4). Nå dominerte de sin siste match mot Arsenal i lange perioder. Men selv med én mann mer i 40 minutter klarte ikke Yorkshire-klubben å dra fordeler (0-0). Gjestene har ingen nye skader, hvilket betyr at fem spillere mangler.

* Dette er en kamp mellom to dyktige managere med hver sitt solide omdømme i Carlo Ancelotti (61) og Marcelo Bielsa (65), og vi er spent på om de har noen taktiske krumspring i denne duellen. Gjestene har ikke vunnet her siden 1990 - 6-7-0 viser statistikken siden.

Du må spille før kl. 18.25. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium

Publisert: 28.11.20 kl. 16:46

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.