Drømmekveld for Hauge: Seriemester og første Serie A-mål for Milan

(Napoli – Milan 1–3) Jens Petter Hauge (21) har hatt litt av en søndagskveld: Han ble seriemester med Bodø/Glimt mens han satte på benken - så ble han byttet inn og scoret sitt første mål i Serie A.

Etter at Zlatan Ibrahimovic hadde gitt Milan både 1- og 2–0, og Dries Mertens sørget for spenning med redusering for Napoli, ble Jens Petter Hauge byttet inn som spiss.

Og på overtid avgjorde han kampen med sitt første mål i Serie A.

Han ble spilt opp ute til venstre, driblet av den greske stopperkolossen Kostas Manolas, kom seg alene med keeper og lobbet ballen over Napoli-burvokter Alex Meret. Det var hans andre scoring siden overgangen fra Milan.

Det første kom i Europa League mot Celtic. Da gikk denne italienske sportsjournalisten fullstendig av hengslene:

Det var den perfekte kronen på verket Hauge, som mens han satt på benken for Milan, ble seriemester med Bodø/Glimt, som sikret klubbens første ligagull noensinne med seier over Strømsgodset i Drammen.

Man må spille minimum syv kamper for å få ligagull med serievinneren. Hauge rakk å spille 18 kamper i Eliteserien for gullvinnende Bodø/Glimt før han ble hentet til Milano.

Han var også en viktig bidragsyter for seriemesterne med sine 14 scoringer og ti målgivende pasninger.

ÅPNET MÅLKONTOEN: Jens Petter Hauge tok imot den imaginære hyllesten fra et folketomt San Paolo. Foto: ANDREAS SOLARO / AFP

Med seieren over Napoli inntar Milan en tabellplassering Hauge har vært vant med fra tiden i Norge: På topp.

Dette var deres første seier borte mot Napoli på ti år, og selv om Hauge stjeler overskriftene her hjemme, kommer vi ikke utenom evigunge Zlatan Ibrahimovic, som i en alder av 39 år, bare fortsetter å pøse inn mål for Milan.

Han scoret kampens første med et vanvittig hodestøt fra like innenfor 16-meteren, og nummer to kom etter innlegg fra Ante Rebic der Zlatan løp seg fri på bakerste stolpe.

39-åringen er toppscorer i Serie A med ti mål.

NEKTER Å GI SEG: Zlatan Ibrahimovic. Foto: Alessandro Garofalo / LaPresse

Dries Mertens, som vartet opp med en perlescoring mot England i landslagspausen, utnyttet kaos i Milan-boksen og reduserte etter 62 minutter, men det ble vanskelig for Napoli å slå tilbake da Tiemoué Bakayoko taklet på seg sitt andre gule kort og fikk marsjordre i andre omgang.

16 minutter før full tid kom Jens Petter Hauge inn for Rebic, og åpnet målkontoen i italiensk fotball.

