Kommentar

Stor grunn til bekymring

Av Knut Espen Svegaarden

forrige





















fullskjerm neste FORTVILER: Erling Braut Haaland (til venstre) og Kristian Thorstvedt etter en tung dag på jobben for Norge.

(Norge-Hellas 1–2) Fordelen med den 1. omgangen Norge leverte søndag kveld var at det ikke kunne bli dårligere. Men tross en langt bedre avslutning mot Hellas: Ståle Solbakken bør være bekymret før høstens kamper.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For etter fem landskamper med bytte av mannskap og formasjon, nær fra kamp til kamp og omgang til omgang, har Solbakken fortsatt ikke noe godt svar på hvem som bør spille hvor – og i hvilken formasjon.

Mot Hellas åpnet Norge så svakt, feil og gjorde så mange merkelige ting at både i laguttak og utførelse at det knapt var til å tro.

Den første omgangen var en blanding av en dårlig skrekkfilm og en god dose sovemedisin, med en utilpass midtstopper som høyreback, en sentral midtbanespiller som ikke fungerte på kant, en lettvekter-midtbane og et forsvar som så ut som de spilte der for første gang i sitt liv.

Det var en grusom omgang, Norge skapte ingen ting, det var ingen initiativ til gode løp, alt skulle på fot. Og bakover ble Norge tilskuere til to baklengsmål som må ha vært blant de enkleste Hellas har scoret.

Det så – helt ærlig – helt forferdelig ut.

Ståle Solbakken var nødt til å gjøre drastiske ting i pausen. Det er hans ansvar at det fungerer så dårlig.

Grepene kom. Norge fikk litt mer sving på spillet da Solbakken byttet fra 4–2–3–1 til 3–4–3, og satte inn to mann som ikke er aktuell mot Nederland 1. september på grunn av suspensjon: Aleksander Sørloth og Kristian Thorstvedt. Det ga bedring, redusering. Og det førte til at Norge unngikk en ydmykelse, som aldri er god å ta med seg.

les også VG-børsen: Haaland-mysteriet fortsatte

Men dette er IKKE bra. Hellas var fornøyde og ville bare «spille ut» kampen med den ledelsen de hadde fått, i varmen, så Norge fikk låne den litt etter pause, Norge skapte noe, spesielt på dødball. Med fysisk sterke Thorstvedt, Sørloth og Haaland på banen burde medisinen vært å spille oftere langt, eller i det minste få slått flere innlegg inn i Hellas sin 16-meter.

I stedet ble det noe halvveis over det hele, selv om det var klar bedring etter pause. Ikke minst så det mye tryggere ut med tre midtstoppere og to vingbacker. Stian Gregersen fikk i hvert fall bevist at han ikke er noen back, men en langt bedre midtstopper, og Morten Thorsbys ballvinneregenskaper trengs sentralt på midten, ikke på kant.

les også Strandbergs største seier: – En uvirkelig følelse

Og så er det – igjen – å finne Martin Ødegaards beste posisjon på et norsk landslag. Det har heller ikke vist seg lett. Ståle Solbakken må se mer på dette «problemet», som han må med fem kontra fire bak, hvordan midtbanen best skal organiseres – og hvordan han skal få utnyttet at han har en av verdens beste spisser i troppen sin.

86 dager har Ståle Solbakken på seg nå, før Nederland er motstander i VM-kvaliken.

Den tiden må han bruke bedre enn han noen gang har gjort i sitt liv.

For Norge – akkurat nå – ser ikke bra ut.