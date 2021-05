MÅTTE MIKSE: Kåre Ingebrigtsen ble nødt til å gjøre store endringer midtveis i kampen mot Vålerenga. Foto: Carina Johansen / NTB

Brann-sjefen beskyldes for «stor feil»

BERGEN (VG) Brann hadde full kontroll på Vålerenga-stjernen Aron Dønnum (23). Så ble sjefen nødt til å gjøre store endringer. Det straffet seg.

I første omgang var Dønnum mer frustrert enn farlig. Takket være godt forsvarsspill av Brann, og da særlig venstreback Ruben Kristiansen, ble VIF-profilen holdt i sjakk.

Men da høyreback Ole Didrik Blomberg måtte ut med skade i pausen, kastet trener Kåre Ingebrigtsen sammen en helt ny konstellasjon i forsvaret.

Venstrekant Filip Møller Delaveris kom inn for høyreback Blomberg. Det førte til et skred av forflytninger: Thomas Grøgaard ble flyttet ned fra venstrekant til venstreback, Kristiansen gikk fra venstreback til midtstopper, og Ole Martin Kolskogen fra midtstopper til høyreback.

Før pause holdt Brann nullen. Etter pause slapp de inn tre mål: Ett av Osame Sahraoui, etter målgivende pasning av Dønnum fra VIFs høyreside, og to av Dønnum selv.

– Det byttet (Blomberg) ga for mye rokkeringer, synes jeg. Det var en stor feil å gjøre det de gjorde. Fordi Kristiansen hadde Dønnum i lommen. Han var kjempesur før pause. At de tok Brann vekk fra han, synes jeg ikke var det rette å gjøre, sier tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp i Bergens Tidendes direktesending «Ballspark» i pressesonen på Brann stadion.

– Det var et utrolig dårlig trekk å ta Kristiansen vekk fra Dønnum, undestreker han etter 0–3-tapet, som du kan se høydepunktene fra her:

Like etter den harde dommen fra Huseklepp kommer Ingebrigtsen inn i pressesonen.

Konfrontert med kritikken svarer han slik til VG:

– Det er liksom ikke så fryktelig mange alternativer. Vi flyttet Kolskogen ut som høyreback. Vi måtte gjøre de rokeringene. Jeg synes ikke Dønnum gjør all verden i dag utenom at han får to mål. Så jeg synes både Grøgaard og Kristiansen har god kontroll på Dønnum.

– Er det noe annet du kunne gjort selv?

– Nei. Jeg kunne gjort noe annet, men jeg tror ikke det hadde blitt noe bedre. Jeg tror ikke det hadde blitt noen bedre løsning, det tror jeg ikke. De tingene som gjør at Vålerenga slipper til målsjanser, det har ikke noe hvem som er hvor, det har noe med at vi i fellesskap gjør feil.

– Hvilke feil sikter du til?

– Det tar jeg med spillerne. Vi må få luket det bort. Vi gjør for mange feil og de blir skjebnesvangre. Det er ikke noe jeg og du skal diskutere – med mindre du har tenkt til å begynne å spille. Og vi er ikke der ennå. Det kan jeg love deg.

HADDE GOD KONTROLL: Ruben Kristiansen spilte en god førsteomgang mot Aron Dønnum. Foto: Marit Hommedal

Kristiansen leverte en sterk førsteomgang i sin foretrukne venstrebackposisjon mot Dønnum, men måtte inn i midtforsvaret etter pause.

– Det var litt uheldig at Blomberg måtte ut med skade. Man spiller der man blir satt, selvfølgelig. Sånn er det, sier han til VG.

– Ble det vanskeligere å forsvare seg etter alle rokeringene?

– Det skal ikke jeg stå og svare på, men jeg følte jeg hadde god kontroll, sier Kristiansen.