Rosenborg smadret Viking – Hareide frykter skadesmell

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg – Viking 5–0) Rosenborg leverte en mesterlig maktdemonstrasjon mot Viking. Etter kampen var RBK-trener Åge Hareide bekymret for en alvorlig skade på kaptein Markus Henriksen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Viking kom til Trondheim med stor selvtillit etter 3–1-seieren over Brann i helgen. De sendes hjem som slakt.

For laget som av Vålerenga-back Christian Borchgrevink ble kalt «kjedelig» etter 1–1 på Valle søndag, leverte en av de mest underholdende festforestillingene Lerkendal-publikumet har sett de siste årene.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Vi var effektive i første omgang. Når vi fikk det tredje målet ble det tungt for Viking. Vi er solide bakover og har god kontroll på Vikings styrker offensivt, sier Åge Hareide til Discovery.

Det ble fem mål og like mange målscorere: Markus Henriksen, Stefano Vecchia, Hólmar Örn Eyjólfsson, Kristoffer Zachariassen og debutant Guillermo Molins bidro med hvert sitt mål da Lerkendal ble forvandlet til lekegrind.

– I dag viser vi virkelig at vi er et bra lag, sier Vecchia til VG.

VGs faktaekspert Geir Juva opplyser at det er den største RBK-seieren i Eliteserien siden 6–0 over Haugesund 23. juli 2016.

les også «Mini» skeptisk til Tettey-overgang: – Usikker på signalet man sender

Alt var riktignok ikke rosenrødt for Åge Hareide mot gamleklubben: Både kaptein Markus Henriksen (etter en drøy halvtime) og spydspiss Dino Islamovic (i pausen) måtte byttes ut på grunn av skader.

Hareide sier til VG at han frykter en alvorlig skade på Henriksen. Hareide er bekymret for at det er en skade på leddbåndet til Henriksen. Han opplyste at spilleren skal gjøre undersøkelser fredag.

Henriksen rakk å notere seg for sitt første RBK-mål i Eliteserien siden 22. april 2012. Og han gjorde det på vidunderlig vis: Henriksen plasserte knallhardt inn en avslutning med bredsiden fra rundt 20 meter – og feiret med å «skyte» med pil og bue som Edinson Cavani.

Det startet festkvelden i Trondheim. Senere bidro en sliten Vecchia med sitt første RBK-mål, Eyjólfsson utnyttet en keepertabbe av Iven Austbø, Zachariassen viste frem skuddfoten fra distanse, og Molins åpnet målkontoen med en følsom avslutning.

Viking kan ta med seg at Zlatko Tripić gjorde comeback fra benken. Men det var mager trøst på en bekmørk kveld som sendte rogalendingene brutalt ned på jorden igjen etter noen feststemte uker.

– Vi falt sammen som korthus. Det er utrolig skuffende. Vi blir feige, sier Viking-trener Morten Jensen.

– Det er for dårlig. Et brutalt tap, sier Tripić.

VG kommer tilbake med mer!