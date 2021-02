I TRØBBEL: Thiago har ofte havnet i klammeri med dommeren for sine mange forseelser. Foto: PHIL NOBLE / X01988

Eksperter skeptiske til Thiago – her er tallene som støtter kritikken

Thiago Alcântara har slitt med å finne seg skikkelig til rette i Liverpool. Flere eksperter er usikre på om spanjolen passer inn i Jürgen Klopps lag.

Publisert: Nå nettopp

– Liverpool pleide å vinne ballen høyt og være veldig farlige på kontringer. Selv om Thiago er en god fotballspiller, har han bare ikke den energien, sier Robert Hüth.

Den tyske Premier League-vinneren fra Leicesters sensasjonelle triumf i 2015/16 er ikke den eneste som har vært kritisk til Thiago sine bidrag.

– Han bremser ting og spiller ikke på den måten Liverpool spiller, har eks-Liverpool-spiller Dietmar Hammann uttalt.

Tallene tyder også på at ekspertenes kritikk er berettiget. Sofascore har sett nærmere på tallene til Thiago i Premier League denne sesongen, sammenlignet med Liverpools midtbanespillere i 2019/20-sesongen:

Spanjolen lager flere frispark og taper betydelig flere dueller enn de som spilte sentralt i Liverpools gullsesong.

– Jeg føler ikke at han tilbyr noe spesielt for øyeblikket, uttalte Michael Owen til Optus Sport.

Thiago har startet de syv siste ligakampene for Liverpool. I denne perioden har Liverpool to seirer, én uavgjort og fire tap. Han har heller ikke notert seg for mål eller assist så langt denne sesongen.

– Er det at han ikke passer inn i laget eller har han bare kommet inn på et dårlig tidspunkt? Vi får se, men det er noe som ikke stemmer, mente Michael Owen.

GULT KORT: Thiago havnet i dommerens bok også mot Manchester City. Spanjolen står med tre gule kort på de syv siste kampene i ligaen. Her feller han Ilkay Gündogan. Foto: Jon Super / PA Wire

Thiago startet Liverpool-karrieren som midtbaneanker, men har siden blitt flyttet opp som indreløper.

– Han har hatt en fantastisk karriere, men han flyr ikke rundt der som Henderson og Wijnaldum gjør. De trenger en spiller som presser knallhardt for å vinne ballen og skape kontringer, sier Robert Huth.

Mot Manchester City var Thiago i utgangspunktet indreløper, men var ofte ballsøkende og dyp. Dette bildet viser gjennomsnittsposisjonen til Thiago gjennom kampen:

Også Liverpool-legenden John Barnes har vært skeptisk til Thiagos bidrag så langt.

– Med Henderson og Fabinho på midtbanen får de ballen fremover og er mye mer direkte i spillestilen og de tre løpssterke spissene får baller å løpe etter. Thiago sinker spillet, sa John Barnes til TalkSport i januar.

Statistikken viser at ingen har laget flere frispark i Premier League i kalenderåret enn Thiago (21 forseelser). Det er seks flere enn nestemann på listen.

Ifølge Sofascore har Liverpool færre kontringsmål denne sesongen. I fjor hadde de ti mål på 38 kamper (0,26 i snitt) mot fire mål på 23 kamper denne sesongen (0,17 i snitt).

– Som Jürgen Klopp pleide å si: Det er heavy metal-fotball og de pleide å blåse motstanderne av banen, men den energien mangler for øyeblikket, sier Robert Hüth.

