Ruvende Ramos sikret Real Madrid-seier i «El Clásico»

(FC Barcelona - Real Madrid 1–3) Etter to pinlige tap på en uke var Sergio Ramos endelig tilbake. Mer skulle ikke til for Real Madrid.

Allerede etter fem minutter var tonen satt fra de rojale gjestene.

Karim Benzema trillet perfekt frem mot Federico Valverde, og uruguayaneren var merkelig alene etter Gerard Piqués markeringssvikt.

Avslutningen i krysset var utagbar for Neto i Barcelona-målet.

Real Madrids dominans på Camp Nou 2.4.2016: Barcelona 1-2 Real Madrid

3.12.2016: Barcelona 1-1 Real Madrid

6.5.2017: Barcelona 2-2 Real Madrid

28.10.2018: Barcelona 5-1 Real Madrid

2.3.2019: Barcelona 0-0 Real Madrid

24.10.2020: Barcelona 1-3 Real Madrid Vis mer

Kjent oppskrift

Det var også Ansu Fatis avslutning like etter.

Lionel Messi lobbet perfekt gjennom til Jordi Alba, som var tilbake på venstrebacken og terroriserte Real Madrids høyreside.

Oppskriften var så kjent, så kjent - Alba spilte på tvers og Fati bredsidet inn utligningen.

Sergio Ramos er også en av gutta som har opplevd alt, men han viser stadig trang til å oppleve mer.

Han ble byttet ut i pausen mot Cadíz forrige helg med en smell i kneet. Real Madrid tapte 1–0. Og han var ikke friskmeldt til kampen mot Shakhtar Donetsk. Da tapte de sjokkerende nok 2–3 hjemme for et ukrainsk mannskap med halve laget i karantene:

Ramos tok tak

Men Ramos var tilbake og hadde full kontroll defensivt. Og da Real Madrid ble tildelt straffe etter Clement Lenglets trøyeholding, naturligvis på Sergio Ramos, var kapteinen iskald.

Neto ventet lenge, men Ramos lot seg ikke affisere og limte ballen nede ved stolperota. For 25. gang på rad leverte herr Ramos fra straffemerket.

Innbytter Luka Modric ble spilt alene gjennom på tampen og regelrett lekte med stakkars Neto. To finter og målvakten var borte, og med utsiden av foten skrudde kroaten inn spikeren i kista.

Dermed slo Real Madrid tilbake etter en pinlig uke med to pinlige tap på best mulig vis. Og Ramos viste igjen hvor uhyre viktig han er for «Los Blancos».

