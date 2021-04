2019: Daværende sportssjef Jostein Flo (t.v.) og daværende trener Henrik Pedersen på Marienlyst sommeren 2019. Foto: Jostein Overvik

Jostein Flo får ny rolle i Godset: − Han slutter ikke

Jostein Flo (56) er ikke ferdig i Strømsgodset. Han vil fortsatt jobbe for fullt i klubben, og han blir med i jakten på både ny trener og ny sportssjef.

Publisert: Nå nettopp

– Han går over i en annen rolle. Han slutter ikke i Strømsgodset, sier Tom Berntzen, kommunikasjonsrådgiver for Strømsgodset.

I pressemelding om at han slutter som sportssjef, ga Flo uttrykk for at han ikke forlater Godset «med en gang» og at han blir med «en stund fremover».

Berntzen bekrefter overfor VG at Flo fortsetter i 100 prosent stilling som rådgiver.

– Ja, det står «en stund», men i utgangspunktet er det en tid, og da vil vil dra nytte av kompetansen han har, og som har vært veldig viktig for Strømsgodset, sier Berntzen, som er tidligere Godset-direktør.

På spørsmål om Flo vil jobbe med å finne ny trener og sportssjef, svarer Berntzen at Godsets nye organisering blir til i øyeblikket.

– Men det er helt opplagt at Jostein skal være der som en konsulent og rådgiver. Og med hans kompetanse, er det helt naturlig at han blir spurt om det, legger han til.

Det ble i slutten av februar levert et varsel mot trener Henrik Pedersen der det ble fremsatt anklager om rasisme. Henriksen, som benekter anklagene, sluttet som trener fredag:

Flo har fått kritikk for at det tok to uker fra han fikk vite om varselet til daglig leder ble kjent med det.

Rune Marthinsen er markedssjef i Strømsgodset. Han har vært i klubben lengre enn Flo, og var den som ga Godset-kjempen jobb i administrasjonen, som markedsmedarbeider, etter at Flo ga seg som spiller etter 2002-sesongen.

– Ingen er uerstattelig, men dette blir så nærme du kommer, sier Marthinsen til VG.

– Det er Strømsgodset 24/7. Han har et enormt kontaktnett i Fotball-Norge. Ronny Deila sier han er Norges beste sportssjef, og det betviler jeg ikke.

– Luktet du at det gikk mot slutten?

– I en fotballklubb er det mye frustrasjon og vi har vel hatt lyst til å slutte noen og enhver mange ganger. Jeg visste at Jostein har vurdert det, men jeg trodde ikke at han skulle gjør det nå. Jeg ble overrasket.

GODSET-SJEF: Rune Marthinsen i 2018 da han stilte opp på intervju med VG i forbindelse med VG-lupen. Foto: Frode Hansen

Marthinsen lurer fortsatt på hvorfor Flo gir seg som sportssjef. Foreløpig har han bare hatt SMS-kontakt med kollegaen.

Han tror det har vært vanskelig for Flo å gå i gang med noe helt nytt hvis motivasjonen ikke er på plass.

– Kjøret han har vært utsatt for i det siste, det tærer på det også, sier han.

At Flo blir med videre som rådgiver, er veldig viktig for Strømsgodset, mener han.

– Vi har jo en trenerkabal vi skal løse opp i, og det er seriestart om fire uker. Han er fortsatt viktig for oss.

– Min fratredelse har ingen direkte sammenheng med innholdet i saken omkring Henrik Pedersen, men det har en sammenheng i den forstand at Strømsgodset fra og med mandag skal begynne arbeidet med å finne en ny hovedtrener. Vi kan vel si at en ny epoke i Strømsgodset begynner mandag, skriver Flo i pressemelding.

Han har foreløpig ikke besvart VGs henvendelser.

Godset-sjef ble overrasket

Marthinsen, som har vært en sentral Godset-leder i flere tiår og som også har vært daglig leder i klubben, er sikker på at «vi klarer å samle oss i Drammen».

– Vi må nok finne noen krefter en skjult plass nå, men vi kommer tilbake. Det er jeg helt sikker på.

Eurosport-kommentator Kenneth Fredheim har fulgt Strømsgodset tett i en årrekke:

– Du kan nesten ikke ende opp i en verre situasjon enn å ikke ha trener eller sportssjef én måned før seriestart, sier han.

– Jostein har vært mye av denne klubben i fryktelig mange år nå. Designet i måten de driver på er naturlig nok Jostein, og det kontaktnettet han har opparbeidet seg, legger han til.

Flo scoret 120 på 191 kamper for Godset, før han senere ble både daglig leder (2004–2005) og sportslig leder i klubben som vant seriegull i 2013 - og ble nummer to i 2012 og 2015.

GODSET-KJENNER: Kenneth Fredheim (t.h.) - her sammen med Kjetil Rekdal som kommentatorer i Nord-Irland-Norge i 2017. Foto: Bjørn S. Delebekk

Flos betydning kan ikke overvurderes, mener Fredheim.

– Det kommer en tid hvor forandring er nødvendig og folk ikke orker mer. Det er nok det som har skjedd med Jostein nå. Jeg tipper at dette med Henrik Pedersen var det siste strået, sier han.

– Jeg har sett tidligere at når folk har preget en organisasjon så lenge, så bruker man tid på å finne erstatteren og man bruker tid på å få det til å fungere igjen. Det er det som gjør meg mest bekymret. Det neste valget av trener og sportssjef er helt avgjørende.