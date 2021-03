Kommentar

Skuffende, altfor dårlig – direkte fælt å se på

Av Knut Espen Svegaarden

TANKEFULL: Kampen mot Tyrkia ga Ståle Solbakken, med rette, mye å tenke på. Foto: Fermin Rodriguez / AP

(Norge-Tyrkia 0–3) Når markeringene FØR kampen er bedre enn under kampen, da blir det vanskelig å komme seg til et sluttspill. Dette var rett og slett fælt å se på.

Veien til VM blir lang nå, det er det bare å innse. Og sånn Norge fremsto mot Tyrkia i Malaga lørdag kveld, har nasjonens fotballherrer heller ingen ting der å gjøre.

Mye, veldig mye, må skje på kort tid nå. For dette var ikke bare skuffende, det var i perioder sjokkerende svakt. I modenhet, smartness og utførelse av en kamp-plan, var dette seniorer mot juniorer.

De norske spillerne så ut som de møtte hverandre for første gang i går.

Jeg har skrevet om Norges forsvars-/defensive problemer siden Brede Hangeland ga seg på landslaget i 2014. Og nå er nettopp Hangeland hentet inn i støtteapparatet til Ståle Solbakken, nettopp for å få orden på den defensive delen av spillet.

Foreløpig står det til stryk. To midtstopperpar er prøvd i to kamper, ingen av dem, hverken individuelt eller som par, har overbevist.

Men det hjelper ikke hvem du prøver i den det norske midtforsvaret, eller til å forsvare målet, hvis du ikke gjør jobben din. På 1–0 til Tyrkia etter bare fire minutter, fulgte ikke spillerne med, hverken Stian Gregersen eller Mohamed Elyounoussi oppfattet faren raskt nok – og tyrkerne kunne sette inn 1–0 – upresset.

2–0 var enda verre: 28 minutter, corner til Tyrkia. Leicester-stopper Soyuncu var omringet av fem spillere med rød drakt, men ingen fanget opp tyrkeren – som udekket fikk heade inn og doble ledelsen.

Og flere ganger var forsvarsspillerne på hælene, Kristoffer Ajer var ikke komfortabel, ikke høyreback Julian Ryerson heller. Kanskje 3–5–2, med en ekstra stopper bør prøves snart, siden ingen landslagssjef finner sjefen bak der, eller et stopperpar som fungerer.

Men det var ikke bare der det sviktet. Norge skapte knapt noe. Når du har to svære spisser, som begge er gode i lufta og inne i feltet – hvor var innleggene?

Nå skal det sies at mye gikk mot Norge også. Alexander Sørloth hadde en i nettet, annullert, og en i stolpen. Den siste kom to minutter før Tyrkia scoret nummer to. Tilfeldig? Kanskje. Og Norge kunne fort redusert ved Mohamed Elyounoussi rett før pause, men også den sjansen ble brent.

Og da det ble 3–0, på et godt langskudd, kom ikke Fredrik Midtsjø godt nok opp i Ozan Tufan.

Det endte med at innbytter Kristian Thorstvedt ble utvist – og fullførte dermed en helsvart kveld for norsk fotball.

Patrick Berg er en god fotballspiller. Men han er vant til å ha spillere (Ulrik Saltnes for eksempel) som starter i indreløper-bevegelsen med en gang Berg har ballen. Norge spiller ikke med indreløpere. Du så at Berg savnet bevegelsene, men han var likevel blant de bedre.

Savnet av Sander Berge som en samlende kraft på midten, er enormt.

Martin Ødegaard, han klarte aldri å dominere kampen som han kan. Han var ganske svak, og gikk ikke foran som en kaptein skal gjøre. Erling Braut Haaland – hvor var råskapen? Lagt igjen i Dortmund?

Sånn kunne vi fortsatt: De norske stjernene, de som MÅ gå foran, de har ikke direkte imponert i de to første kampene.

Dette var et stort skritt tilbake fra den siste høsten med Lars Lagerbäck, da det tross alt var veldig mye positivt. Ståle Solbakken har tidligere fortalt at det er mulig VM 2022 kommer for tidlig for denne gjengen, at det er EM 2024 som er det egentlige målet.

Landslagssjefen har, uansett, en voldsom jobb foran seg nå. Skal det bli en interessant kvalik, så MÅ Montenegro slås tirsdag – og Norge må unngå tap i begge kampene mot Nederland.

I øyeblikket er Tyrkia klar favoritt til en direkte VM-plass.

Norge og Solbakken har så langt vært bedre utenfor enn på banen. De må begynne å markere – også på banen.

T-skjortene gir ingen VM-plass – kun oppmerksomhet.