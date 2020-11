England senket av tidlig kanonmål

(Belgia-England 2–0) Dries Mertens (33) kanonmål etter bare 24 minutter var et så kraftig skudd for Englands baug at Gareth Southgates mannskap aldri klarte å rette opp skuta i den avgjørende gruppespillkampen i Nations League.

– Keeperen hadde ikke en sjanse, kommenterte Sky Sport-ekspert Jamie Carragher umiddelbart etter at Mertens hadde «vridd» inn 2–0 for Belgia - nummer en på Fifa-rankingen og på toppen av tabellen i Nations League-gruppe A2 foran oppgjøret i Leuvens.

Dries Mertens vokste opp rett ved stadion der han foran coronatomme tribuner kittet inn Belgias - i parentes omdiskuterte - frispark. En liten «banan» over Englands noe hopp-passive mur, og ballen droppet deretter brått mot målmann Jordan Pickfords høyre hjørne. Evertons-keeperen strakk seg alt han orket, men var likevel et godt stykke unna å stoppe suseren fra Napolis notoriske måltyv.

SJANSELØS: Englands keeper Jordan Pickford var ikke i nærheten av å redde Dries Mertens frispark. Foto: DIRK WAEM / BELGA

Da hadde vel å merke Youri Tielemans (23) 10 minutter tidligere presset inn kampens første mål fra rett foran 16-meteren. Feilvendt la Romelu Lukaku ballen ned til Tielemans, som avanserte og med høyre fot skjøt den via et engelsk forsvarsben, Pickfords venstre stolpe og i mål.

Roberto Martinez kunne ikke fått en bedre start på sin 50. kamp som Belgias landslagssjef, Gareth Southgate kunne for sin del sikkert ha ønsket seg en mer oppløftende innledning av Englands «må vinne»-kamp.

England presset frem et par frispark på vei inn i Belgias «boks» i begynnelsen av 2. omgang, og belgierne pådro seg et par gule kort som følge av dem. Evnen til å ta hånd om målmulighetene var imidlertid ikke av all verdens kvalitet.

Aston Villas Jack Grealish yppet seg, Tottenhams Harry Kane likeså i sin 50. landskamp. England tok ivrig tak og fikk et visst grep om hendelsene, men Belgia lot seg ikke vippe av pinnen. I motsetning til hva de gjorde forrige måned, da England vendte 0–1 i første omgang til seier 2–1 i den andre.

Kieran Trippier fikk seg en på tygga, Gareth Southgate erstattet ham med Jadon Sancho da det gjenstod 20 minutter. Dominic Calvert-Lewin kom inn for Mason Mount. Men trass i ekstra offensiv vilje, ville det seg fortsatt ikke for England.

– Belgia viser tegn til å ri stormen av, kommenterte Sky Sports Martin Tyler omtrent da.

På den annen side, bokstavelig talt, var Romelu Lukaku ytterst nær ved å flikke inn 3–0 etter pasning fra Mertens 14 minutter før slutt.

HJERTEGOD: Youri Tielemans feirer sitt mål som ga Belgia 1–0 allerede etter 10 minutter i Nations League-oppgjøret mot England søndag. Romelu Lukaku (t.v) sørget for forarbeidet. Foto: KENZO TRIBOUILLARD / AFP

