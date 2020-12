Hauge sikret Milan gruppeseier med frekk scoring

(Sparta Praha – Milan 0–1) Jens Petter Hauge (21) ble matchvinner med en scoring av den meget frekke sorten, og sørget for at Milan sikret gruppeseieren i Europa League.

Milan fikk hjelpen de trengte av Celtic, med Kristoffer Ajer og Mohamed Elyounoussi fra start. De slo Lille 3–2, og dermed knep det italienske storlaget gruppeseieren. Først og fremst takket være Jens Petter Hauge.

Som forventet fikk han sjansen fra start i Praha, i en kamp der begge lag stilte med reservepreget mannskap. Milan var allerede sikret avansement, og hjemmelaget låst i sin posisjon på tredjeplass.

For Hauge er alle kamper uansett viktige med tanke på å spille seg skikkelig varm i den italienske storklubben. 21-åringen kunne knapt gjort det bedre og har allerede en høy stjerne etter sin imponerende start. Nå står han med tre mål for Milan i Europa League. De to første kom mot Celtic.

Den tidligere Bodø/Glimt-stjernen har også scoret ett ligamål for Milan, mot Napoli, men foreløpig ikke startet for sin nye klubb i Serie A.

Trener Stefano Pioli fikk i kveld flere gode grunner til å bruke nordmannen i startoppstillingen, kanskje allerede i hjemmekampen mot Parma til helgen.

Men Hauge løp seg såpass tom at han pådro seg krampe på tampen av kampen, og ble byttet ut i 90. minutt.

MATCHVINNER: Her setter Jens Petter Hauge inn det som ble kampens eneste mål i Praha. Foto: MICHAL CIZEK / AFP

Den herlige scoringen kom halvveis ut i 1. omgang. Hauge fikk ballen fra Diogo Dalot, så dro han først en frekk tunnel på Tomas Wiesner, tok med seg ballen inn i feltet, og avsluttet lavt i det lengste hjørnet – mellom bena til Martin Vitik og utenfor rekkevidden til keeper Milan Heca.

Noen minutter senere var Hauge på farten igjen, og dro en ny tunnel inne i feltet. Denne ganger var Filip Soucek «offeret», og Sparta Praha-spilleren skubbet Hauge i gresset. Dommer Daniel Siebert blåste ikke straffespark i den situasjonen, men det hadde definitivt ikke vært en skandale om han hadde gjort det.

– Det er forkastelig dømming. Forsvarsspilleren ser ikke på ballen en gang. Det er katastrofe at det ikke dømmes for den, sa Erik Huseklepp da han oppsummerte kampen.

Milan kontrollerte greit i 2. omgangen, som først og fremst ble preget av tøffe dueller. Det toppet seg da Dominik Plechaty fikk direkte rødt kort etter en takling på Milan-innbytter Rafael Leao.

Svenske David Moberg Karlsson kunne ødelagt på tampen, men avslutningen fire minutter på overtid ble reddet av Ciprian Tatarusanu.

Publisert: 10.12.20 kl. 22:52 Oppdatert: 10.12.20 kl. 23:09