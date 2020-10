Foto: OLI SCARFF / X01348

TV 2 hevder Solskjær nekter å stille til intervju med kanalen

TV 2s sportsredaktør hevder at Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ikke vil la seg intervjue av kanalen før han får en «uforbeholden unnskyldning».

Nå nettopp

– Han vil ikke stille opp til intervju med TV 2s journalister. Han svarer på engelsk i fellesseanser, men han gir ingen intervjuer til oss på indre bane, i intervjusonen, i spillertunnellen eller i andre intervjusettinger, sier sportsrektør Vegard Jansen Hagen til VG.

Dagbladet omtalte saken først onsdag morgen. Solskjærs intervju-nekt med den norske rettighetshaveren har vart siden mars.

– Det Solskjær selv oppgir som årsak er en sak publisert i mars som er et intervju med en av de fornærmede i Babacar Sarr-saken. Der kritiserer hun den støtten hun opplevde at Solskjær og Molde ga Sarr i den saken. Den andre delen av det er at saken ble oversatt til engelsk på våre nettsider, sier Jansen Hagen.

Han forklarer at TV 2 Sportens redaksjonsledelse ikke har hatt direkte kontakt med den norske managerne selv i denne konflikten, men at de har dialog med representanter for Manchester United.

Situasjonen har vært stillestående siden mars.

– Hva har dere fått beskjed om at må skje for å endre situasjonen?

– Tilbakemeldingen vi får er at det må i hvert fall en uforbeholden unnskyldning til. Det kan ikke vi se at det er grunnlag for å gi. Det er et stykke journalistisk håndtverk som vi opplever som innenfor, sier Jansen Hagen.

– Selv om TV 2 har store sportsrettigheter og ønsker å ha et godt forhold til de store profilene, så driver vi også en nyhetsvirksomhet. Så lenge den blir gjort på en kritisk og «fair» måte, så kan vi ikke se at vi skal be om noen unnskyldning.

SPORTSREDAKTØR I TV 2: Vegard Jansen Hagen. Foto: TV2

Redaktøren synes det er synd at Solskjær reagerer på måten han gjør, men ser at det er United-managerens «privilegium å velge om han vil snakke med oss eller ikke».

– Det må vi bare respektere og forholde oss til, sier Jansen Hagen.

VG har forsøkt å kontakte Manchester Uniteds kommunikasjonssjef Karen Shotbolt for en kommentar om TV 2s uttalelser.

Klubben har ikke svart på VGs henvendelse, men til Dagbladet skriver kommunikasjonssjefen at Solskjær har oppfylt alle forpliktelser overfor rettighetshaverne, men svarer ikke på ytterligere spørsmål om saken.

Publisert: 21.10.20 kl. 08:50

Premier League S V U T M P 1 Everton 5 4 1 0 14 – 7 7 13 2 Aston Villa 4 4 0 0 12 – 2 10 12 3 Liverpool 5 3 1 1 13 – 13 0 10 4 Leicester City 5 3 0 2 12 – 8 4 9 5 Arsenal 5 3 0 2 8 – 6 2 9 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk